Lentes judiciales meta-violeta

Para reducir el margen de error judicial, las personas juzgadoras debemos aprender a usar y afinar nuestros sentidos judiciales: saber escuchar, saber observar, saber digerir y saber pensar, para resolver de manera adecuada las controversias legales.

La función judicial no solo es una cuestión ética, técnica y estética para aplicar en forma razonable el Derecho a los casos concretos. Se requiere cultivar ciertas virtudes, pero también los sentidos que nos permiten tener una mayor claridad del problema a resolver.

Por la garantía de audiencia, debemos aprender a escuchar a las partes y a la ciudadanía. En el juicio debemos prestar una gran atención a los reclamos que se plantean, sin prejuzgar ni prejuicios.

Debemos dejar hablar. No podemos interrumpir. Al contrario, en ejercicio de nuestra dirección del proceso debemos estar abiertos a todo tipo de juicios.

En mi caso, por ejemplo, trato de escuchar a las partes con mucha atención, pero también hago convocatorias públicas de amicus curiae, para que la ciudadanía participe en la deliberación del asunto con sus ideas.

Igualmente, debemos aprender a hacer observar el caso con lentes inteligentes. En lo personal, soy un aficionado de los lentes: siempre he dicho que todo lo que te tapa, ayuda. En mi caso, los lentes que uso forman parte de mi personalidad.

Pero los lentes nos ayudan a enfocar e incluso a procesar mejor la información que debemos constatar. Si los que tenemos discapacidad visual no usamos la graduación correcta, nuestra visión es borrosa.

El lente, además, tiene una función de aclarar lo que vemos, a protegernos incluso de los rayos solares.

Cuando usamos lentes deportivos sabemos que el color permite visualizar mejor el entorno. Los que esquiamos sabemos que la protección de los goggles es fundamental para evitarnos daños en nuestros ojos. Pero también para tener mayor claridad según el clima. Un buen lente te ayuda para maniobrar en el sol, en la lluvia o con la nieve.

Las feministas, por ejemplo, nos han enseñado que las gafas violetas ayudan a examinar mejor los hechos constitutivos de violencia contra las mujeres. No podemos ver los hechos de manera neutral.

Necesitamos lentes que nos permitan enfocar. Para identificar mejor el problema. Para interpretar mejor la norma. Para razonar mejor la prueba. Entonces, el color de un lente es fundamental para juzgar.

Las diferentes perspectivas de juzgar corresponden, por tanto, a los diferentes tonos y colores que puede tener un caso. Debemos aprender a usar estos lentes.

Últimamente, tenemos lentes IA. Los he comprado. No me han llegado. Pero son fabulosos. Su función es ayudarnos a sistematizar la información de lo que vemos. Nos ayudan a traducir, a capturar momentos, a darnos información de lo que vemos, entre otras cosas.

Creo que los jueces, por tanto, debemos ir aprendiendo a utilizar la IA de manera adecuada para procesar mejor nuestra decisión judicial. No se trata de que existan jueces artificiales. Más bien de que la IA nos ayude a hacer mejor nuestros enfoques judiciales.

Usar lentes judiciales violeta-meta, por tanto, es parte de nuestra actividad de juzgar para mejorar el enfoque del caso.

No basta de buenos oídos y lentes. Necesitamos, además, un buen estómago para digerir todo tipo de arbitrariedades, reclamas e injusticias que debemos traducir en buenas soluciones justas.

Saber escuchar, ver y digerir con buenos sentidos y condiciones, ayuda a pensar mejor la solución. Pensar como jurista exige una gran capacidad técnica y ética para encontrar la mejor versión interpretativa de la norma, del hecho o valor a juzgar.

LENTES MORADOS IA

Durante esta semana, mi ponencia me ha ayudado a colocarme las gafas violetas. Nos ayudan a ver cosas que no vemos sin ellas.

La próxima semana te platicaré de cómo se usan en un caso concreto.