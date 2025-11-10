Les faltan La Chupitos, El Pirruris y Globito

CDMX.-

¿Les platico? ¡Arre!

El viernes 7 de noviembre, en una reunión privada que tuvo lugar en el Polyforum Cultural Siqueiros de la CDMX, quedó instalado el organismo externo que orientará sobre el quehacer cotidiano a la dirigencia nacional de MORENA.

Por el perfil de quienes ya lo integran, me permito sugerir algunos nombres a los chabacanos -como le dicen aquí en la CDMX a Luisa María Alcalde y Andy López Beltrán, a la sazón, presidenta y secretario de organización de MORENA.

Pero antes, aquí les van los nombres y breves perfiles de quienes han sido ungidos como miembros del órgano colegiado de “reflexión y orientación estratégica que promoverá la deliberación colectiva y el diseño participativo del Plan de Acción 2025-2027 del partido, y busca recoger y expresar la pluralidad de ideas que permitan orientar el quehacer cotidiano de MORENA”.

- Tatiana Clouthier: ex panista, morenista por afición que dirigiera la campaña presidencial de AMLO; inversionista en Vector, la fallida casa de Bolsa de Poncho Romo Garza, ex jefe de la oficina de López Obrador; ex secretaria de Economía; candidata perdedora a la alcaldía de SPGG; titulada en Letras Inglesas por el ITESM y suspirante a la candidatura por las gubernaturas de su natal Sinaloa o NL, la que caiga primero. La verdad, le veo más posibilidades a “Tatiana, la reina de los niños”, cuyos apellidos son Palacios Chapa.

- Jesusa “La Chucha” Rodríguez: fallida embajadora de México en Panamá; casada con una argentina; activista feminista luchadora por los derechos de las comunidades LGBT

- Jesús Ochoa: comediante y doblajero (hace doblajes, no piensen ustedes mal); director, guionista y actor de cine y TV.

-Ari Telch: actor que saltó a la fama por su monólogo “El Demente”; diletante promotor de la salud mental.

- Horacio Franco: Flautista; activista por los derechos de la comunidad LGBT. defensor de la diversidad cultural y social.

- Ignacio Netzahualcoyotl Nava: Reconocido principalmente por la difusión que hace de las técnicas tradicionales de pedales (para telares, no piensen mal).

- Laura Esquivel: Veterana actriz autora de “Como agua para chocolate; ex embajadora de México en Brasil.

- María Rojo: actriz y ex legisladora que pugna por la equidad de género y cultura.

- Michael Rowe: Beneficiario del Sistema Nacional de Creadores de Arte (FONCA) reconocido (quién sabe dónde) por su ópera prima “Año Bisiesto”.

- Rafael Gutiérrez Carbonel: Editor de la revista “Cultura Humanista 4T”, considerada como una de las sucursales del periódico oficial del gobierno mexicano, la matriz es -por supuesto- el periódico La Jornada, que dirige la amiga personal de AMLO, Carmen Lira Saade, izquierdista como Gutiérrez Carbonel, pero presidenta de la junta de residentes de uno de los edificios de departamentos más lujosos de Interlomas.

- Paco Ignacio Taibo II: Polémico director del Fondo de Cultura Económico; autor de la famosa frase “Se las metimos doblada”, que pronunció apenas se conoció la victoria de AMLO en las elecciones de 2018.

- Pablo Gómez: Ex dirigente del desaparecido PRD; ex titular de la UIF.

- Patricia Armendáriz: Empresaria chiapaneca y ex diputada federal, por MORENA, obviamente.

- Citlalli Hernández: Ex Secretaria de las Mujeres en el gobierno de AMLO.

- Alejandro Encinas: Representante de México ante la OEA y amigo personal del Señor de Palenque.

- Jesús Ramírez Cuevas: Ex vocero presidencial de AMLO y reconocido por su habilidad para atender gatos, tras su exitosa labor al respecto en la casa del finado Carlos Monsiváis, quien se lo presentó al ex presidente morenista.

- Jorge Luis Taddei Bringas: primo hermano de la presidenta del INE, Guadalupe Taddei; delegado del Bienestar en Sonora, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.

- Epigmenio Ibarra: Otro beneficiario del FONCA (como Michael Rowe) y de un crédito mancomunado entre la Cineteca Nacional y Bancomext por $150 millones para estimular a los cineastas jóvenes (Epi tiene 73 años), que recibió en junio 2020, que se venció para su pago en diciembre 2024 pero que hasta la fecha sigue vivo -el crédito- pues solo ha abonado $20 millones, aludiendo como Fernández Noroña, que vive prácticamente en la miseria.

- Héctor Díaz Polanco: Presume su amistad personal con Nicolás Mauro; ferviente y ardiente seguidor de las teorías y prácticas de izquierda y ex presidente de MORENA en la CDMX.

- Elena Poniatowska: Afamada autora del libro “La Noche de Tlatelolco” y que a sus 93 años cumplidos dice urbi et orbi que ya no está para estos trotes.

Son 76 personas en total, que tienen el objetivo de definir acciones, recomendaciones y estrategias del partido en su área y presentarlas al pleno para su discusión y aprobación colectiva.

Considerando lo anterior...

Me permito sugerir la incorporación con carácter de INMEDIATO al mentado Consejo Consultivo Nacional de MORENA, al as siguientes personalidades de la farándula nacional:

- Liliana Alejandra Arriaga Franco, “La Chupitos”.

- Luis de Alba, “El Pirruris”.

- Manuel Ernesto Galindo Camacho, el payaso Globito.

- José Ocón Moreno, el payaso Rabanito.

- Jorge Falcón y Teo González, porque juntos son dinamita pura.

- Y por supuesto, Víctor Trujillo, “Brozo el payaso tenebroso”.

CAJÓN DE SASTRE:

- En este mentado Consejo Consultivo Nacional de MORENA, la presidenta CSP, inteligentemente no ha dicho “esta boca es mía”.

- Mañana, cambio dramático de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda la Compañía, más la Irreverente de mi Gaby Kalifa Kaún de Garza y Gaza, reportándose desde el Canal de Panamá.