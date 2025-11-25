‘Let it be’... déjalo ser... habrá una respuesta

Lo inventaron y lo cantaron Los Beatles.

Dejar ser es un verbo de conjugación liberadora. Es el reverso de la manipulación. Es optimismo y confianza. Es adivinar y entregarse a una sabiduría providente.

La letra de esa canción en español es, como la música, rítmica y repetitiva:

“Cuando me encuentro en momentos difíciles, Madre María viene hacia mí, diciendo palabras de sabiduría: Déjalo ser.

“Y en mis horas de oscuridad, Ella está de pie, justo cerca de mí, diciendo palabras de sabiduría: Déjalo ser.

“Susurrando palabras de sabiduría: Déjalo ser, Y cuando todas las personas de corazón roto, viviendo en el mundo, estén de acuerdo, habrá una respuesta: Déjalo ser.

SUSURRANDO

“Porque, aunque estén separadas, todavía habrá una oportunidad de que vean: Déjalo ser. Sí, habrá una respuesta: Déjalo ser. Susurrando palabras de sabiduría: Déjalo ser.

“Y cuando la noche esté nublada, todavía hay una luz que brilla sobre mí, diciendo palabras de sabiduría: Déjalo ser. Me despierto al sonido de la música. Madre María viene a mí, diciendo palabras de sabiduría: Déjalo ser. Sí. Déjalo ser. Habrá una respuesta: Déjalo ser...”.

SERVIR ES LA RESPUESTA

Aceptar, tolerar; no querer cambiar ni sustituir. Decir sí a la situación presente, sin enfado ni angustia, y actuar con lo que se tiene disponible con creatividad, con improvisación lúcida y gozosa.

No pensar que todo ha de depender de las propias habilidades. Respetar los procesos naturales del universo, de la vida y del Creador, que a todo le da el ser y el hacer. Es sabio aprender a cooperar con lo que Él ya está haciendo con su poder, sabiduría y amor.

EL TENER DELICTUOSO

Se ha dicho que en nuestro país sus habitantes tienen la mano metida en el bolsillo de otro y que si se encarcelara a todo el que roba, no habría quien echara llave por fuera a la reja. Por estos rumbos, el verbo tener siempre se conjuga en compañía del verbo sustraer y del verbo endeudarse. Mordida, soborno, luz por delante y huarache en cada salto son la anticultura acostumbrada.

Puede recorrerse toda la escala de la corrupción: desde el litro de menos en la gasolinera hasta el multimillonario huachicol empresarial, burocrático y militarizado.

El enriquecimiento, muy explicable si se investiga, es una falsa y manchada prosperidad de quienes no piden sino que los pongan donde hay. Las sanciones omitidas, minimizadas o burladas causan la reincidencia y sacralizan la impunidad. Los pecados de justos se multiplican en las arcas abiertas no vigiladas.

TÉ CON FE

-¿Qué tengo que hacer para salvarme?

-Nada. Nadie se salva solo.

Todos podremos salvarnos solo en racimo, en comunidad, siendo prójimos universales.