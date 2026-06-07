Lo obsoleto y lo inesperado

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    Lo obsoleto y lo inesperado

Marchan ejércitos uniformados de traje y paso, al ritmo de tamboreo o marcha de banda eólica. Se lucen tanques de guerra de última generación. Eso es en los desfiles, pero, a la hora de destruir o matar, lo que da la batalla es un enjambre de drones artillados, controlados a distancia. La infantería obsoleta y los tanques trasnochados quedan ninguneados.

FRANCOTIRADORES Y DRONES

El misil hipersónico de ataque quirúrgico llega en vuelo sin piloto, gobernado cibernéticamente por un solo mílite, desde un escritorio, en que solo hay pantalla y teclado. Quedaron en la historia los campos de batalla, las armaduras y las lanzas y espadas, los escudos y las cabalgaduras. La guerra contemporánea, aunque reforzada por aviación y marina, es de francotiradores a gran distancia y de giratorios insectos metálicos no piloteados, vomitadores de proyectiles certeros.

https://vanguardia.com.mx/opinion/para-dignificar-lo-humano-PA21036090

REARME CONTRA GUERRA DESARMADA

Es guerra desarmada de obsolescencias e insuficiencias. Se causan daños colaterales en que se pierden vidas inocentes. Solo podría ser superada por el rearme moral en que valores, normas, principios, regulaciones, límites podrían humanizar los conflictos, excluyendo estúpidas violencias asesinas. En lugar de conflagración habría civilización, concertación, negociación y reciproco ceder y conceder.

ENCUENTROS O TELEFONEMAS

Largo vuelo de numerosas horas para recepción, peroración, banqueteo e intercomunicación verbal y presencial, con gastos descomunales en el transporte del interlocutor y su comitiva.

Se sustituye con el telefonema que solo marca número y escucha voz. Pueden verse en pantalla imágenes, rostros, gesticulaciones, miradas, ceños y sonrisas y oírse tonos de voz. Así se esfuma la distancia y la cercanía audiovisual agiliza los intercambios y los acuerdos. Frases van y frases vienen, propuestas llegan y negaciones o aceptaciones vienen y van. El teléfono con pantalla inmediatiza lo que demoraría decisiones.

‘INJERENCIA Y SOBERANÍA’

“Esa sustancia tóxica mata acá a miles de jóvenes adictos. Tus políticos apoyan a los mercaderes. Tenemos pruebas. Pedimos retenerlos, extradición acordada y tiempo legal para presentarlas. Hay tratado que da el mismo derecho de proceder a ambos países. Tú puedes presentar solicitudes semejantes”.

https://vanguardia.com.mx/opinion/magnificacion-de-la-dignidad-humana-KI20938938

Esa es la voz que llega. Si no hay retención oportuna puede haber fuga de indiciados o algunos irán a declararse culpables y a ofrecerse como testigos para disminuir posibles penas. La voz se está interpretando como injerencia y se invoca en contra una lesa soberanía del pueblo que se dice representar, frente a una opinión publica divergente.

TÉ CON FE

-¿Por qué se necesita la actitud de fe como don divino?

-Porque solo Uno ha dicho: “Soy pan vivo bajado del cielo para dar vida plena, resucitar y alcanzar vida eterna. Quien me coma vivirá por mi. Permanecerá en mi y yo en él”.

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Luferni

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El autor de Claraboya, quien ha escrito para Vanguardia desde hace más de 25 años, intenta apegarse a la definición de esa palabra para tratar de ser una luz que se filtra en los asuntos diarios de la comunidad local, nacional y del mundo. Escrita por Luferni, que no es un seudónimo sino un acróstico, esta colaboración forma ya parte del sello y estilo de este medio de comunicación.

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