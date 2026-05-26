Magnificación de la dignidad humana

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/
    Magnificación de la dignidad humana
    MAURIZIO BRAMBATTI / EFE

Una encíclica no es una exhortación apostólica. Intenta enseñanza doctrinal más que orientaciones pastorales y motivaciones para hacer vida las enseñanzas

León XIV ha escogido el nombre de “Magnifica Humanitas” para su primera encíclica. Significa “Humanidad Magnífica”.

Una encíclica no es una exhortación apostólica. Intenta enseñanza doctrinal más que orientaciones pastorales y motivaciones para hacer vida las enseñanzas.

https://vanguardia.com.mx/opinion/gravitacion-imparable-BC20881312

Un pontífice anterior, León XIII, también escogió las palabras de inicio para su encíclica. “Rerum Novarum” fue muy oportuna e importante en su tiempo. Ese nombre, traducido a nuestro idioma, significa: “De las cosas nuevas”.

LO NUEVO AYER Y HOY

Lo nuevo era entonces el crecimiento y la rápida extensión de la industrialización. Era una novedad la condición de tantos trabajadores que se involucraban en múltiples industrias nacientes. Sus obligaciones y sus derechos requerían gran atención para evitar injusticias.

A muchos años de distancia, León XIV dirige ahora su mirada a toda la humanidad y le pone un adjetivo de excelencia. Contempla no sólo a los trabajadores, sino a todo ser humano, admirando su dignidad para señalar la magnificencia de su condición frente a todo lo que quiera deshumanizarlo.

RECTO USO DE LA IA

Se enfoca en eso que se ha llamado inteligencia artificial. La tecnología ha penetrado hasta lo más pequeño de la materia y ha utilizado la mecánica cuántica para producir ordenadores con algoritmos capaces de combinar innumerables datos y dar respuestas, imitar y cumplir tareas de máxima calidad y con resultados sorprendentes.

Será interesante conocer las orientaciones éticas que dé el pastor universal para un recto uso, a base de regulaciones acertadas. Ya se notan abusos que invaden la privacidad y suplantan identidades. Se intensifica el riesgo de presentar, como obra humana, lo que es fruto de robotización.

DESINFORMACIÓN COMICIAL

El proceso democrático para la elección de representantes supone manifestar libremente, con presencia y decisión graficada en casilla, para un conteo vigilado y objetivo.

Supone información completa y auténtica de las personas propuestas para desempeños públicos de representación. Es insoslayable conocer aptitud y rectitud de candidatos, no sólo votar por un candidato presentado por el partido. Se evita así votar sólo por un nombre y no por un hombre y sus cualidades, y sólo porque pertenece al partido, dejándose manipular.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/papa-leon-xiv-pide-en-enciclica-que-la-inteligencia-artificial-no-domine-al-ser-humano-OJ20922369

PLANOS REGULADORES

Crecen ordenadamente las ciudades.

No pierden su personalidad. Se hace funcional y expedito el tráfico en calles, bulevares y avenidas, con semáforos sincronizados y temporalizados.

La urbanización horizontal y vertical tiene sus debidas proporciones. Se reservan las zonas verdes y los espacios suficientes y modernizados de estacionamiento. Todo queda cerca y a todo se llega pronto.

TÉ CON FE

-¿Qué puedo hacer para organizarme y tener limpieza y orden?

-Sólo deja inmediatamente limpio todo lo que uses. Y ten un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar, con retorno automático a su sitio después de usarla. Ten un tiempo para cada acción y cada acción en su tiempo...

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ia
Religión

Personajes


Papa León XIV

Luferni

Luferni

El autor de Claraboya, quien ha escrito para Vanguardia desde hace más de 25 años, intenta apegarse a la definición de esa palabra para tratar de ser una luz que se filtra en los asuntos diarios de la comunidad local, nacional y del mundo. Escrita por Luferni, que no es un seudónimo sino un acróstico, esta colaboración forma ya parte del sello y estilo de este medio de comunicación.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Jesús Peña recibió una mención especial por un reportaje centrado en actos de tortura en cárceles de Coahuila.

Recibe el periodista de VANGUARDIA Jesús Peña mención especial en Premio Breach / Valdez

El INE realizó una depuración de registros en Coahuila como parte de los preparativos para la jornada electoral del 7 de junio.

‘Rasura’ INE a mil 180 coahuilenses de la lista nominal
El candidato de Morena al Distrito 9, Antonio Attolini, aseguró que existen contratos duplicados y trabajos de mantenimiento no realizados en pozos y cárcamos operados por SIMAS Torreón.

Antonio Attolini denuncia presunto esquema de simulación en el SIMAS Torreón
La salida de Andrés ‘Andy’ López Beltrán de la Secretaría de Organización de Morena provocó las críticas en las dirigencias del PRI y el PAN.

Insinúan que renuncia de ‘Andy’ López Beltrán antes de elecciones en Coahuila fue para evitar “otra derrota”
Las brigadas de Actividad Comunitaria realizan trabajos de limpieza en plazas, áreas verdes, calles y bulevares de Saltillo como parte del modelo de Justicia Cívica impulsado por el municipio.

Transforman espacios públicos en Saltillo con labores comunitarias
El mejor distractor

El mejor distractor
true

Rocha: el principio del fin de Morena (II)

true

POLITICÓN: La incómoda visita de ‘Alito’ Moreno y compañía para los candidatos priistas de Coahuila