Magnificación de la dignidad humana

Una encíclica no es una exhortación apostólica. Intenta enseñanza doctrinal más que orientaciones pastorales y motivaciones para hacer vida las enseñanzas.

Un pontífice anterior, León XIII, también escogió las palabras de inicio para su encíclica. “Rerum Novarum” fue muy oportuna e importante en su tiempo. Ese nombre, traducido a nuestro idioma, significa: “De las cosas nuevas”.

LO NUEVO AYER Y HOY

Lo nuevo era entonces el crecimiento y la rápida extensión de la industrialización. Era una novedad la condición de tantos trabajadores que se involucraban en múltiples industrias nacientes. Sus obligaciones y sus derechos requerían gran atención para evitar injusticias.

A muchos años de distancia, León XIV dirige ahora su mirada a toda la humanidad y le pone un adjetivo de excelencia. Contempla no sólo a los trabajadores, sino a todo ser humano, admirando su dignidad para señalar la magnificencia de su condición frente a todo lo que quiera deshumanizarlo.

RECTO USO DE LA IA

Se enfoca en eso que se ha llamado inteligencia artificial. La tecnología ha penetrado hasta lo más pequeño de la materia y ha utilizado la mecánica cuántica para producir ordenadores con algoritmos capaces de combinar innumerables datos y dar respuestas, imitar y cumplir tareas de máxima calidad y con resultados sorprendentes.

Será interesante conocer las orientaciones éticas que dé el pastor universal para un recto uso, a base de regulaciones acertadas. Ya se notan abusos que invaden la privacidad y suplantan identidades. Se intensifica el riesgo de presentar, como obra humana, lo que es fruto de robotización.

DESINFORMACIÓN COMICIAL

El proceso democrático para la elección de representantes supone manifestar libremente, con presencia y decisión graficada en casilla, para un conteo vigilado y objetivo.

Supone información completa y auténtica de las personas propuestas para desempeños públicos de representación. Es insoslayable conocer aptitud y rectitud de candidatos, no sólo votar por un candidato presentado por el partido. Se evita así votar sólo por un nombre y no por un hombre y sus cualidades, y sólo porque pertenece al partido, dejándose manipular.