Para dignificar lo humano

Son necesarios para andar por los caminos de la vida: autoestima, autoformación, autocontrol, autodeterminación y autodisciplina.

No es necesario que esos autos sean último modelo; pero sí de buena marca. Y la marca mejor es la que honra la dignidad humana. Esa que no desaparece, aunque se viva hundido en un pantano de degradación.

EL SER ÓPTIMO Y LA CONDUCTA PÉSIMA

No pierde su valor la dignidad intrínseca al ser humano. Es como un lingote de oro totalmente enlodado. No depende de la conducta su dignidad sino del ser.

Se dignifica lo humano cuando se eleva la conducta hasta la altura del ser. Parece valiosa una vida en la que hay un ideal que alcanzar, pasiones dominadas por la voluntad, jerarquía de valores y un vivir concentrado en el momento presente.

COMUNICACIÓN QUE DESHUMANIZA

Se dignifica la humanidad cuando la comunicación no es dogmática, sin revelación divina. Cuando no es dilemática, sin encontrar el medio justo. Cuando no es solo polémica, convirtiendo al interlocutor en adversario.

Se requiere una victoria sobre la FMF actitud apologética, que en todo ve alusión y ataque y está siempre a la defensiva. La verdadera dignificación surge solo en el diálogo que escucha sin prejuicio y comunica sin doblez.

CONOCER PARA RESPETAR Y PROMOVER

Quien desconoce la dignidad de su humanidad, la atropella, la deforma, la enferma y la degrada. Y eso mismo hace con la humanidad ajena.

Es tarea de todas las épocas conocer la dignidad universal de la persona humana para lograr, no la propia exaltación sino el bien común. No dejarse atrapar por artificios que quieran usurpar la inteligencia con algoritmos indigestados de datos. No llegar a idealizar y hasta idolatrar lo robótico sin alma, que solo ofrece erudiciones que no son sabiduría.

ESPECTADORES EXPECTANTES

Está en el campo de visión: la amenaza sin rendición en Medio Oriente, el tratado EU-Méx que no sea solo nuevo sino mejor. Un mundial de fut que se quiere sin ébola y sin violencias. Los próximos comicios, que no quieren ser más de lo mismo. Un proceso eclesial que espera renovaciones sin divisiones. Un reacomodo multipolar de las economías, que una las diversidades complementándolas... y siga usted la lista...

TÉ CON FE

-¿Por qué ese estudioso ya no busca?

-Es que ya Cristo lo encontró a él y ahora, todo lo que buscaba, es lo que a él lo busca.