Lo que nos dejó el Mundial

El nuestro es un país de individualidades. Siempre hemos destacado en los deportes individuales y hemos sido mediocres en los de conjunto. Sin embargo, en este mundial futbolístico vimos romperse este paradigma.

Este Mundial nos ayudó a romper paradigmas. Con un equipo donde no había las grandes figuras futbolísticas de otros tiempos, logramos hacer un trabajo impecable durante la primera fase, con seis goles a favor y ninguno en contra, aunque esto no nos alcanzó para ganar a Inglaterra y pasar a la siguiente fase. Aun así, nos dejó la expectativa de tener una selección con mucho futuro –que quizá se consolidará durante el mundial del 2030– debido a la juventud del equipo.

Vimos un equipo armonizado, que aun en el partido contra Inglaterra dominó la cancha durante un 66 por ciento del tiempo, que tiró a la portería contraria 18 veces contra sólo 6 de los ingleses, y que cobró 9 tiros de esquina contra sólo 2 de los británicos.

También nos quedó claro que no es posible lograr conformar un equipo disciplinado, como sí lo fue este, si no se cuenta con un líder experimentado como lo fue Javier Aguirre, apoyado por el carisma de Rafa Márquez, hoy nuevo director técnico de la Selección.

Esto nos lleva a dimensionar lo que puede lograr en el México de hoy un líder respetado, con credibilidad, empático y con carisma, y esto resulta ser un importante y esperanzador indicador que podríamos proyectar al contexto de nuestro país. Necesitamos urgentemente líderes respetados, con credibilidad y carisma, y no caudillos autoritarios disfrazados de mesías. La verborrea ya no es suficiente.

Es urgente formar líderes congruentes, honorables, capaces de resistir la vigilancia continua de una ciudadanía desconfiada y decepcionada que somete a escrutinio no sólo la vida pública, sino también la privada de las personalidades, lo cual en esta era de la transparencia ha generado una crisis de liderazgos políticos y sociales.

El vasco Aguirre y nuestra selección nos dejaron una gran lección de cómo, con disciplina, motivados por un objetivo compartido –que fue lograr el campeonato mundial–, se pueden lograr resultados.

Regresando al ámbito deportivo, vemos la ausencia de una política de Estado para impulsar el surgimiento de grandes figuras del deporte, lo cual, simplemente como impacto social en toda la población, nos llevaría a fomentar en las nuevas generaciones dos valores fundamentales para el éxito personal de hoy: la competitividad, entendida como el camino para alcanzar “calidad de vida”, y la disciplina como el medio para lograrla.

La esencia del deporte es la competencia. Si a través de la pasión que despierta el deporte logramos estimular en las nuevas generaciones el valor de la disciplina, potenciaremos el talento innato del mexicano.

Sin embargo, entre la mediocridad que campea en nuestro sistema educativo y la ausencia de una política de Estado para estimular el deporte en dos ámbitos: por una parte, como complemento de la educación escolar y, por otra, la formación de deportistas y atletas de alto rendimiento que lleven el nombre de México en alto durante las olimpiadas, los eventos deportivos internacionales y los campeonatos internacionales de cada deporte.

El desastre de la administración de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) durante la administración de Ana Gabriela Guevara –donde prevaleció el conflicto– se caracterizó por la cancelación de ayudas a muchos deportistas y atletas, así como por el trato discriminado.

Recordamos aún el conflicto con las jovencitas de la selección de natación artística, en el 2022, porque no tenían recursos económicos para acudir a la Copa del Mundo en Egipto, debido a un conflicto entre la Conade y la Federación Mexicana de Natación.

Pudieron asistir porque el conflicto se hizo mediático y Fundación Telmex patrocinó el viaje, que resultó en una medalla de oro y otra de bronce. La frase de Ana Gabriela Guevara, diciendo que “ellas podían vender calzones, Avon o Tupperware para financiarse”, muestra la dimensión del problema.