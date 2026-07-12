Futbol: El negocio de la esperanza

Juan Villoro dice que el futbol construye relatos, símbolos y memorias compartidas. Afirma que los aficionados no sólo apoyan a un equipo; encuentran una forma de pertenecer a una comunidad, una ciudad o una nación. Así, el futbol produce identidad y fortalece el sentido de pertenencia. Ya lo vio usted: por estos días, una buena parte de quienes no siguen este deporte se volvieron futboleros. La identidad que no nos brinda el modelo político, económico y social, justo nos habla de esa necesidad.

Cada cuatro años el mundo parece detenerse. Millones de personas organizan su agenda alrededor de un balón y las diferencias políticas parecen quedar suspendidas por unas semanas. Sin embargo, pensar que el futbol es únicamente un deporte constituye una simplificación. Desde la sociología y la filosofía, representa uno de los fenómenos sociales más complejos de la actualidad: un espacio donde convergen identidad, economía, política, emociones, poder y cultura.

Los gobiernos han comprendido que una Selección Nacional puede convertirse en un poderoso símbolo de unidad, mientras que un campeonato internacional fortalece narrativas de orgullo e identidad colectiva. De ahí los malogrados, socialmente, Fan Fest. El estadio deja de ser únicamente un espacio deportivo para convertirse en un escenario donde se representan las aspiraciones y contradicciones de una sociedad.

El futbol constituye un campo social (cfr. Pierre Bourdieu), donde distintos actores disputan diversos tipos de capital: económico, social y simbólico. Mientras unos buscan prestigio deportivo, otros afirman una compleja red de relaciones de poder (económico y político), donde la pasión de millones de aficionados alimenta una industria global en la que los derechos de televisión, la publicidad y las plataformas digitales generan enormes ganancias. Todo se organiza cada vez más bajo la lógica del mercado.

Eduardo Galeano describió esta tensión en “El futbol a Sol y Sombra”: el jugador se convirtió en una mercancía dentro de la industria global. Sin embargo, reconoce que continúa siendo uno de los pocos espacios capaces de reunir personas de distintas edades, clases sociales e ideologías alrededor de una experiencia compartida. Cada partido constituye una metáfora de la vida social, donde conviven cooperación, liderazgo, conflicto, incertidumbre y esperanza. Por ello, el futbol puede entenderse como un laboratorio privilegiado para analizar el funcionamiento de nuestras sociedades.

Si hay un escenario donde todas estas tensiones se hacen visibles, es la Selección Mexicana. Cada Copa del Mundo renace una ilusión que parece inmune a la historia. Generación tras generación, millones de mexicanos vuelven a creer que “ahora sí” llegará el gran salto. Sin embargo, los resultados suelen repetirse mientras las expectativas permanecen intactas.

Desde la sociología, esta repetición resulta profundamente reveladora. La Selección Mexicana ha dejado de ser únicamente un equipo de futbol para convertirse en uno de los símbolos nacionales más poderosos y, al mismo tiempo, en uno de los negocios más rentables del deporte mexicano. La esperanza colectiva se monetiza, la ilusión vende y vende extraordinariamente bien.

Las derrotas de la Selección Mexicana rara vez generan cambios estructurales. Se sustituyen entrenadores, directivos y jugadores, pero permanece intacto el modelo que produce los mismos resultados. Mientras el negocio crece, el espectáculo continúa y la ilusión se renueva, la excelencia deportiva sigue postergándose.

El verdadero problema no es el fracaso en la cancha, sino la incapacidad de transformar un sistema que ha aprendido a administrar la derrota como parte de su funcionamiento. Mientras las potencias deportivas planifican campeonatos del mundo, México convirtió el acceso a los cuartos de final en su máxima aspiración. Como dato, la mediocridad comienza cuando se reducen las metas, y esto ya se convirtió en una cultura.

La mayor derrota de la Selección quizá no ocurre dentro de la cancha, sino fuera de ella, cuando una afición extraordinariamente leal acepta año tras año las mismas explicaciones, mientras las estructuras permanecen intactas y el negocio continúa creciendo. Al final, el futbol nunca habla únicamente de futbol: habla del país que somos, de instituciones que con demasiada frecuencia privilegian la rentabilidad sobre la excelencia y de una sociedad que, teniendo talento suficiente para competir con cualquiera, continúa tolerando organizaciones incapaces de convertir ese talento en resultados.