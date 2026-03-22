Claudia Sheinbaum miente y engaña a obreros de AHMSA
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Los empresarios Carlos Elizondo y Armando de la Garza acusaron al gobierno federal y a la Presidenta de la República de mentir y engañar a los monclovenses con la venta de AHMSA.
El ex líder de la CMIC local, Carlos Elizondo, afirmó que la Federación tiene ya tres años prometiendo, sin resultados, a los ex trabajadores resolver la quiebra de la acería.
“Es una burla, la presidenta vino el mes de febrero y dijo que a finales de ese mes se arreglaba el tema de AHMSA, pero resultó falso, y así se la ha pasado tres años”, espetó.
Denunció que Shienbaum Pardo viene, miente, le echan porras, hace promesas que no se cumplen, atacan al gobernador, y se va jugando el dedo en la boca a los ex trabajadores.
Enfatizó que, si los 3 mil millones de dólares que Sheinbaum envió durante cuatro meses en petróleo a Cuba los hubieran metido a AHMSA, la empresa ya estuviera trabajando.
El empresario acusó al gobierno federal de ser candil de la calle y oscuridad de la casa, a costa de la salud, del trabajo y de las familias de los obreros de las regiones Centro y Carbonífera.
Al respecto, el representante hotelero, Armando de la Garza, señaló que el pueblo de Monclova está jodido y que esto no es un tema político, es una realidad que todos sufren en la región.
“Tengo el honor de conocer a la Presidenta, pero cuando viene a la ciudad, nos echan el choro de que van a resolver la quiebra de AHMSA y luego nos damos cuenta que es una pinochada”, acusó.
LLAMA ‘TIGRE’ A VOTO DIFERENCIADO
Ante el temor fundado de perder el registro en la elección a diputados locales en Coahuila, el líder estatal del PT, Ricardo Mejía Berdeja, pidió ayer a sus simpatizantes fortalecer al partido.
Y es que, según encuestas recientes, la gran mayoría de los votantes de la Cuarta Transformación va a elegir la opción Morena en la boleta de candidatos, aunque éstos sean del PT.
Por esa razón, el dirigente estatal del Partido del Trabajo, Ricardo Mejía Berdeja, llamó ayer a su militancia a tachar las siglas de este organismo político el día de la elección.
“Somos aliados y vamos a ir juntos con Morena, pero queremos fortalecer al Partido del Trabajo, porque somos también 4T, pero tenemos retos adicionales como la seguridad y el agua”, aclaró.
Falta que le hagan caso...
LOS CELOS DE CARO
Anda fuerte el run run de que, al interior del PRI, hay dos integrantes coahuiltecos en el Senado que traen un enfrentamiento silencioso a causa de la lagunera Verónica Martínez.
La aspirante a diputada local goza del cariño y aprecio del senador Miguel Ángel Riquelme que, dicen, logró convertir a Vero, de edecán, en una exitosa política y funcionaria pública.
En el otro extremo, afirman, está la también senadora Carolina Viggiano, que odia a Verónica Martínez por varios temas ocurridos en tiempos de su ex y entonces gobernador, Rubén Moreira.
Viggiano Austria es de las que perdonan, pero no olvidan agravios y desde la Secretaría General del PRI trae entre ojos a la diputada federal con licencia.
Riquelme Solís impulsa a su protegida al Congreso local, porque sabe que, desde Palacio Legislativo, Verito puede construir una posible candidatura al Gobierno de Coahuila.
Carolina eso también lo sabe, y juran que los celos la corroen, porque la lagunera podrá cumplir el sueño de ser gobernadora, cosa que ella no ha logrado en Hidalgo.
¿Será?
EN LA LONA
El empresario ramosarizpense, Gerardo Covarrubias, pasó en poco tiempo de ser un activo militante de Morena a anunciante de mercaditos populares de la senadora Ceci Guadiana.
Al menos eso es lo que se deja ver en las redes sociales del ex empresario restaurantero que, con voz cansina y mirada ausente, anuncia en Facebook los días de venta de huevo y leche.
Gerardo perdió la enjundia y el entusiasmo, y aunque se le ve tirando ganchos y jabs en las clases de box, al parecer ya no tiene el punch político y emprendedor que alguna vez lo caracterizó.
Si usted se toma la molestia de entrar a su perfil, seguramente hoy va a ver a Covarrubias anunciando ofertas en frutas y verduras en la edición 70 del mercadito de Ceci Guadiana.
Gerardo aún puede dar más, pero le hace falta un buen impulso...
LA PREGUNTA DE HOY
¿Será verdad que el petista Luis Ortiz Zorrilla ya no quiere hacer campaña en el distrito 8, pues se sabe superado por la priista Ximena Villarreal?