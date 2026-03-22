Claudia Sheinbaum miente y engaña a obreros de AHMSA

El ex líder de la CMIC local, Carlos Elizondo, afirmó que la Federación tiene ya tres años prometiendo, sin resultados, a los ex trabajadores resolver la quiebra de la acería.

Los empresarios Carlos Elizondo y Armando de la Garza acusaron al gobierno federal y a la Presidenta de la República de mentir y engañar a los monclovenses con la venta de AHMSA.

“Es una burla, la presidenta vino el mes de febrero y dijo que a finales de ese mes se arreglaba el tema de AHMSA, pero resultó falso, y así se la ha pasado tres años”, espetó.

Denunció que Shienbaum Pardo viene, miente, le echan porras, hace promesas que no se cumplen, atacan al gobernador, y se va jugando el dedo en la boca a los ex trabajadores.

Enfatizó que, si los 3 mil millones de dólares que Sheinbaum envió durante cuatro meses en petróleo a Cuba los hubieran metido a AHMSA, la empresa ya estuviera trabajando.

El empresario acusó al gobierno federal de ser candil de la calle y oscuridad de la casa, a costa de la salud, del trabajo y de las familias de los obreros de las regiones Centro y Carbonífera.

Al respecto, el representante hotelero, Armando de la Garza, señaló que el pueblo de Monclova está jodido y que esto no es un tema político, es una realidad que todos sufren en la región.

“Tengo el honor de conocer a la Presidenta, pero cuando viene a la ciudad, nos echan el choro de que van a resolver la quiebra de AHMSA y luego nos damos cuenta que es una pinochada”, acusó.

LLAMA ‘TIGRE’ A VOTO DIFERENCIADO

Ante el temor fundado de perder el registro en la elección a diputados locales en Coahuila, el líder estatal del PT, Ricardo Mejía Berdeja, pidió ayer a sus simpatizantes fortalecer al partido.

Y es que, según encuestas recientes, la gran mayoría de los votantes de la Cuarta Transformación va a elegir la opción Morena en la boleta de candidatos, aunque éstos sean del PT.

Por esa razón, el dirigente estatal del Partido del Trabajo, Ricardo Mejía Berdeja, llamó ayer a su militancia a tachar las siglas de este organismo político el día de la elección.