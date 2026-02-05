Los arrastrados

Duele la burocracia. Daña todos los segmentos y estratos de los nacionales. Humor negro desde la enfermedad. Asignación de citas de enero hasta mayo. De alta urgencia por caso de riesgo de muerte.

Apenas ingresada le pidieron cuatro donadores de plasma y cuatro más de sangre. Intubada pasó por tres paros cardiacos. El primero de seis minutos. Seguido por otro de ocho.

Al despoblado emocional el tercero resultó definitivo para trascender.

Enfrentados los dolientes a las muchas formalidades para la entrega del cuerpo. Con el IMSS, con el Estado de Nuevo León y de vuelta a la clínica donde el deceso aconteció.

Pasar a la morgue con los empleados del FIBESO. La carroza llevará los restos mortales. No cuentan con féretro de préstamo. A menos si lo rentas o lo regala alguna familia en la misma situación.

El Instituto cuenta con 18 velatorios distribuidos en 15 entidades del país (incluyendo CDMX, Monterrey, Guadalajara y Puebla) que ofrecen servicio las 24 horas.

Desde una perspectiva de justicia social y derechos humanos, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se encuentra hoy en una encrucijada histórica.

Aunque sigue siendo el funesto pilar de la seguridad social en México, su estructura actual arrastra deudas profundas con la clase trabajadora que no pueden ignorarse.

EL DESABASTO: UNA VIOLACIÓN AL DERECHO A LA SALUD

A inicios de 2026, la falta de medicamentos esenciales —especialmente en áreas críticas como la pediatría— sigue siendo una herida abierta.

El reconocimiento de fallas logísticas por parte de BIRMEX subraya una verdad incómoda: la centralización, aunque busque combatir la corrupción, ha fallado en garantizar que el alivio llegue a las manos del paciente.

LA SATURACIÓN Y EL OLVIDO DE LA PERIFERIA

La demanda de servicios ha superado por mucho la capacidad hospitalaria. Mientras se anuncian proyectos ambiciosos, la realidad en las salas de espera es de tiempos de atención extenuantes que deshumanizan el servicio. La reciente saturación se atribuye, en parte, a recortes de personal y recursos que terminan precarizando tanto la vida del trabajador de la salud como la del derechohabiente. Incluyendo el nefasto y corrupto sindicato de trabajadores del IMSS. Ese es el más grave.

OBSTÁCULOS EN EL RETIRO: LA DEUDA DE LAS PENSIONES

El sistema de pensiones enfrenta fallos que todavía dejan a muchos trabajadores en la incertidumbre. Aunque existen sentencias históricas que eliminan requisitos injustos, persiste la “negativa de pensión” por errores administrativos o falta de semanas cotizadas bajo esquemas rígidos (Régimen 97), lo que condena a miles a una vejez sin sustento digno.

LA FRAGILIDAD DE LA UNIVERSALIDAD (IMSS-BIENESTAR)

La integración de millones de mexicanos sin seguridad social bajo el modelo IMSS-Bienestar es un paso necesario hacia la cobertura universal, pero nace con un financiamiento frágil.

La carga para los sistemas estatales y la falta de presupuesto claro para 2025-2026 ponen en riesgo la calidad del servicio para todos. Una política progresista exige que la universalidad se acompañe de recursos robustos, no de una repartición de la escasez.

El reto para 2026 no es solo administrar lo que hay, sino transformar el sistema para que la salud no dependa de la suerte o del bolsillo de las familias.

Al llegar a FIBESO, de la avenida Constitución, la velatoria de nuestro pariente. Dos grandes estacionamientos a disposición de los deudos.

Oh sorpresa. Completamente llenos. Internados en la popular colonia Independencia. Estacionados a cuatro calles. Respetamos al barrio bravo.

Sentado el empleado pierde el tiempo con otro compañero de labores. Apenas es medio día para enfado. Las capillas ardientes están vacías. Sin usuarios. El ejecutivo de ventas y cobros nos guía al número uno.

Media luz y la urna al centro. Tras la oración de despedida, el silencio de vuelta sobre los pasos.

El estacionamiento continua lleno. Disculpe de quien son los vehículos. De quienes están velando a sus difuntos. Responde el encargado de abrir los portones.

Sonreímos. Estaba solo. No había nadie. Por favor no mienta, le exigimos. Bueno también de algunos de la delegación. Pero ese espacio cuenta con su estacionamiento.

Tampoco hay sistema, nos intercepta otro disconforme. Venía a gestionar un préstamo. Siempre es así. El IMSS no sirve para nada.

Alzamos la mirada. Contiguo al FIBESO existen las instalaciones del DIF del gobierno del Estado de Nuevo León.

Ahí es donde se estacionan los burócratas estatales. De diferente linaje, de idénticas mañas, corrupción

Bajo la cuota y la anuencia de los responsables del IMSS FIBESO. La queja. La corrupción somos todos. Sobre todo esos arrastrados de porquería.