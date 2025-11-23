Los del rosarito charolero. Episodio 1

San Antonio, Texas.-

Les platico? Arre!

Del automóvil que nos rebasa en la Autopista Monterrey-Nuevo Laredo a más de 150 K/H, brota por sus ventanillas, basura a raudales.

En fugaz momento alcanzo a ver que el conductor no lleva el cinturón de seguridad al rebasarnos por la derecha.

Anotamos sus placas. Son de Nuevo León.

Por el Black Friday, las filas para cruzar al lado texano desde Colombia, NL, son de horas.

De pronto, nos topamos con el mismo bólido de las placas de NL. Aparece atrás de nosotros.

Se han de haber perdido en el trayecto debido al miserable señalamiento, porque a la velocidad que iban deberían haber llegado mucho tiempo antes.

Todavía del lado mexicano, poco antes de cruzar el Río Bravo, por el espejo retrovisor alcanzo a ver al conductor, que sigue sin ponerse el cinturón de seguridad.

Llegamos al punto de control y se me ocurre hacer un experimento:

Vamos a esperar a que nos pasen para ver cómo se comportan del lado americano esos charoleros “parientes del Tal Samuel”.

Como nosotros, se enfilan rumbo a San Antonio, pero pareciera que son otros los ocupantes del auto mexicano. Pero son ellos.

Deliberadamente circulamos por el carril izquierdo al máximo permitido de 70 millas por hora -unos 113 K/H- para ver si nos rebasan por la derecha.

Pero no, siguen atrás, han de ir a 100 K/H.

Nos hacemos a la derecha, los dejamos pasar y sus 4 ocupantes llevan puestos los cinturones de seguridad!!! Los 4!!!

Cambian de carril y el conductor pone las direccionales para avisar.

No van tirando basura!!!

Los rebasamos, porque al paso que van llegarán hasta el Thanksgiving.

- Ya me los imagino respetando las velocidades permitidas en la ciudad.

- Deteniéndose en las luces amarillas de los semáforos.

- Cruzando a pie las calles solo en las esquinas.

- Tirando basura solo en los recipientes que hay aquí por todos lados.

Así me los imagino... mientras estén en lado americano.

Pero también los veo cruzando al lado mexicano, quitándose los cinturones de seguridad al “volar” en su nave a más de 150 K/H, pasándose altos, rojos, rebasando por la derecha y tirando basura por las ventanillas.

Estos no son cambios; son mutaciones!!!

Por qué son unos en México y otros muy distintos en EEUU?

Porque si infringen la ley de este lado, pagan caro por ello.

Y en México? NO-PASA-NADA!!!

Total, si los paran en un retén antialcohólico, “charolean”, como lo hace Daniel Hinojosa, el activista de pacotilla que usurpa funciones de abogado, y que publica en chats su foto con el papá del Tal Samuel, de quien presume ser su amigo y casi hermano de leche.

Además, todos éstos traen colgado un rosarito del espejo retrovisor. Mejor protección? Ninguna.

Cajón Desastre:

- Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, mas la Irreverente de mi Gaby Kalifa Kaún de Garza y Gaza.

- También mañana, el Episodio 2 de esta miniserie: Los que mandan bendiciones y más sobre el Rosarito del retrovisor.

- Por lo pronto hoy, les deseo a mis queridos detonautas, que pasen un plácido domingo.