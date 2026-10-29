Los derechos de las audiencias en tensión con las nuevas reformas

Primero, en 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos , que reconoce en su artículo 19 la libertad de opinión y de expresión. Posteriormente, en 1966, se adoptó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Más tarde, en México, la reforma constitucional de 1977 incorporó al artículo 6.º la garantía estatal del derecho a la información. Finalmente, a partir del 2013, se reconocen los derechos de las audiencias en materia de telecomunicaciones y radiodifusores.

El reconocimiento y respeto de la voz de los receptores es relativamente reciente; si bien las audiencias son el eslabón más importante de la comunicación, durante años sus voces fueron oprimidas e invisibilizadas por parte de las instituciones gubernamentales y mediáticas. Hace menos de 100 años se reconoció la importancia que tienen las audiencias para construir una democracia más justa y menos opresora.

Esta lucha por los derechos de las audiencias en México fue impulsada por la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias ( AMDA ), promovida por académicos de universidades mexicanas. El 21 de octubre, tuvimos el honor de promover el webinar “Derechos de las audiencias y reformas: buenas prácticas en un contexto de reformas”, organizado por la Red de Observatorios de Medios del CONEICC (ROM-CONEICC) , en donde participaron el Dr. Alejandro Cárdenas López, defensor de las audiencias de Radio IPN y académico de la Universidad Iberoamericana , y la Mtra. Beatriz Solís, defensora de las audiencias y académica de la Universidad Autónoma Metropolitana ( UAM ). El encuentro propició una reflexión sobre la evolución de los derechos de las audiencias, las transformaciones legislativas en materia de telecomunicaciones y el papel de las defensorías en la protección de los derechos ciudadanos.

Inicialmente, el Dr. Alejandro Cárdenas López resaltó que las audiencias cuentan con los siguientes derechos:

– Derecho a la libertad de expresión y comunicación: contar con garantías para acceder a información y participar en los procesos comunicativos.

– Derecho a ser reconocidas como sujetos activos: no ser consideradas únicamente receptoras de mensajes, sino personas con derechos frente a los medios de comunicación.

– Derecho a exigir el respeto de sus derechos: contar con mecanismos que permitan defenderlos en el ámbito de la radio y la televisión, especialmente ante discriminaciones, malversaciones y estereotipos que atentan contra su identidad individual y social.

– Derecho a la protección jurídica: beneficiarse del reconocimiento constitucional y legal con el que cuentan como audiencias.

Por su parte, la Mtra. Beatriz Solís (fundadora e impulsora de la AMDA) hizo hincapié en responder: ¿Cuál es el papel que tienen las defensorías ante los medios y el gobierno? Pues las defensorías de las audiencias constituyen espacios institucionales vinculados con la promoción y protección de estos derechos y son figuras de interlocución entre los medios y sus públicos, así como la rendición de cuentas en torno a la información emitida desde una licitación por participar en espacio público de los medios. No buscan oprimir la voz de los medios, ni la de las audiencias, sino recuperar la confianza entre ambos y mejorar la calidad de la información emitida.

El Dr. Alejandro Cárdenas López destacó que, desde la reforma constitucional de 2013, las nuevas modificaciones han estado marcadas por tensiones y resistencias, aunque también han impulsado la formación de especialistas y nuevos espacios de discusión que son necesarios para reivindicar que las audiencias son sujetos de derechos, no simples receptoras de contenidos. Asimismo, señaló que en los debates sobre las reformas “siempre se habla de ley mordaza”, destacando el papel de académicos, periodistas e intelectuales en la defensa de los derechos de las audiencias.