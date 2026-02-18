Los mercados ignoran la incertidumbre

Por Dambisa Moyo, Project Syndicate.

LONDRES- Aunque la incertidumbre geopolítica e inducida por las políticas es una preocupación dominante en los mercados financieros de todo el mundo, parece haber una desconexión entre los titulares y las narrativas generales de los medios de comunicación, por un lado, y la relativa calma de los inversores, reflejada en los principales indicadores financieros, por el otro. ¿Estamos asistiendo a una complacencia del mercado?

Consideremos el Índice Fear & Greed de CNN, que mide la confianza de los inversores. Ha pasado de reflejar el miedo a regresar a un nivel neutro, a pesar de todo el caos político, internacional y normativo de los últimos meses. Es cierto que los inversores profesionales no suelen citar este indicador, lo que sugiere que es más un reflejo del sentimiento de los inversores minoristas o del marketing. Pero otros indicadores cuentan la misma historia. Las tasas de interés reales de Estados Unidos pueden estar lejos del límite cero de años anteriores, pero tras un período de tasas de interés más altas para combatir la inflación de la era pandémica, han seguido una trayectoria descendente.

Si bien la Reserva Federal de Estados Unidos parece dispuesta a recortar las tasas al menos una vez este año, las previsiones del mercado sugieren que habrá dos recortes adicionales de 25 puntos básicos en 2026. Por supuesto, también podríamos ver una postura más moderada por parte de Kevin Warsh, el presunto sucesor del presidente de la Fed, Jerome Powell. El presidente estadounidense, Donald Trump, no ha ocultado su deseo de que bajen las tasas, y ya ha anunciado la compra de títulos respaldados por hipotecas por un valor de 200 mil millones de dólares en un intento por reducir las tasas hipotecarias. (No importa que los persistentes aumentos de los precios de los alimentos y de la vivienda sugieran que, en realidad, las tasas de interés reales ya son demasiado bajas).

Una tercera métrica son los swaps de incumplimiento crediticio de Estados Unidos, que actúan como un seguro contra el incumplimiento de un prestatario y, por lo tanto, pueden reflejar el riesgo soberano a largo plazo. A pesar de las preocupaciones justificadas por el ratio deuda/PIB de Estados Unidos y los déficits fiscales previstos, los CDS a cinco años de Estados Unidos no están en rojo. Actualmente se valoran en 28.33 puntos básicos, por debajo de los más de 50 que se registraban en el momento del anuncio de Trump sobre los aranceles el pasado mes de abril, conocido como el “Día de la Liberación”.

Una cuarta métrica es el diferencial notablemente bajo entre los bonos con grado de inversión y los bonos de alto rendimiento, lo que refleja una sólida demanda de deuda corporativa a pesar del contexto geopolítico y económico arriesgado. El costo de financiación para las empresas estadounidenses de primera línea con calificación de inversión es 0.73 puntos porcentuales superior al de la deuda pública estadounidense equivalente, el diferencial más bajo desde junio de 1998. Asimismo, los diferenciales de alto rendimiento, que siguen la evolución de la deuda corporativa estadounidense emitida públicamente con calificación inferior a la de inversión, han caído por debajo de los 275 puntos básicos, frente a los 450 de abril de 2025.

En quinto lugar, el indicador más conocido de la volatilidad esperada del mercado bursátil, el Índice de volatilidad del CBOE (VIX), se ha mantenido bastante tranquilo. En el momento de redactar este artículo, cotiza en torno a 17, muy por debajo de sus máximos de 82.69 en 2020 y 80,86 en 2008, y muy por debajo de su pico por encima de 50 el pasado mes de abril. No obstante, cabe mencionar que el VIX puede estar pasando por alto parte del panorama, debido al auge de las opciones de día cero (apuestas de un solo día sobre la evolución del precio de una acción). Si más personas están cubriéndose y especulando en la parte más corta de la curva que el VIX no capta, esta métrica podría perder relevancia.

Una sexta métrica es la Estimación de Volatilidad de Opciones de Merrill Lynch (Índice MOVE), que captura la volatilidad implícita en el mercado de bonos del Tesoro de Estados Unidos. Se situaba en 56-25 en el momento de redactar este artículo, tras haber caído desde 139.88 el 8 de abril de 2025. Dicho esto, sigue siendo superior a su rango de 2017-20.

En séptimo lugar, la estructura temporal de las tasas de interés también indica un entorno normal (ascendente). La prima temporal es el rendimiento adicional que obtiene un inversor al comprometerse con un bono a más largo plazo. Es importante destacar que la prima por plazo ha alcanzado su punto más alto en diez años. La estimación de la prima por plazo de los bonos del Tesoro a 10 años de Adrian, Crump y Moench (ACM) es de alrededor del 0.87%, lo que significa que los inversores en letras a más largo plazo exigen 87 puntos básicos adicionales (por año) por encima de la trayectoria media prevista de las tasas de interés oficiales a corto plazo. Cabe destacar que se trata de uno de los niveles más altos en al menos cinco años.

Por último, en lo que respecta a las medidas de incertidumbre del mercado, el oro es claramente un caso atípico. Ha experimentado un aumento espectacular en los últimos cinco años, y especialmente en los últimos 12 meses. A pesar del reciente retroceso, Goldman Sachs ha revisado al alza su previsión del precio del oro para 2026, hasta 5,400 dólares por onza. Pero es posible que la subida del precio del oro no sea solo un reflejo de la incertidumbre. En cambio, puede reflejar factores estructurales más profundos, como el reposicionamiento de las carteras y los balances de los bancos centrales. También podría producirse un cambio más amplio que se aleje de las monedas fiduciarias, dada la deuda excesiva y creciente de los gobiernos y los déficits públicos posiblemente insostenibles.

Por ahora, la mayoría de los indicadores clave de la incertidumbre del mercado siguen siendo inmunes a la situación mundial. O bien el sentimiento político y los discursos de los medios de comunicación son exagerados, o bien los mercados están silbando al pasar por el cementerio. Copyright: Project Syndicate, 2026.

Dambisa Moyo, economista internacional, es autora de Edge of Chaos: Why Democracy Is Failing to Deliver Economic Growth – and How to Fix It (Basic Books, 2018).