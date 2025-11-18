Los papás en los gobiernos de México. Episodio 1

Les platico? Arre! Humberto Medina Ainslie: - Compareció ante la justicia en relación con investigaciones sobre su hijo, Rodrigo, ex gobernador de NL. - Fue quien le acercó a Dimitri Hadjópulos, señalado en investigaciones periodísticas y por la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, como presunto prestanombres en una red de triangulación de fondos públicos y operaciones inmobiliarias. - Rodrigo Medina comenzó con una propiedad en Houston, Texas, en el lujoso desarrollo de The Woodlands. Fue reportada con un valor de 360 mil dólares en su momento. - Amigos y “compadres” de Medina, como Hadjópulos, crearon bajo supervisión de Medina Ainslie, empresas inmobiliarias para vender terrenos al gobierno de NL a sobreprecio, de 2009 a 2015. - Reportes de investigaciones periodísticas sugieren que su familia creó una red de empresas en Texas y adquirió múltiples propiedades en ese Estado, incluyendo predios en San Antonio por el rumbo de Canteras, que valen entre 15 y 40 millones de dólares, según datos catastrales y de mercado. - En 2024 se mencionó que el padre del exgobernador y su familia acumularon un “imperio inmobiliario” de hasta 560 propiedades, en México y EEUU, que han sido objeto de escrutinio público y de investigaciones por parte de autoridades mexicanas, debido a acusaciones de enriquecimiento ilícito y desvío de recursos públicos de 2009 a 2015. - Rodrigo Medina de la Cruz fue encarcelada durante 19 horas, el 26 de enero de 2017, enfrentando cargos por malversación de fondos y daños al patrimonio del Estado por un valor de 150 millones de dólares.

- Ninguna acusación ha sido enderezada contra su padre, quien a partir del segundo año de gobierno de su hijo se hizo de valiosos predios en la Calzada del Valle “Mauricio Fernández”, de San Pedro García, NL. Los convirtió en oficinas y locales comerciales que le reditúan rentas por más de dos millones de pesos mensuales. Samuel Orlando García Mascorro: - El y su hijo Samuel García Sepúlveda son socios de “Firma Jurídica y Fiscal Abogados SC”, que ha tenido un crecimiento impresionante a partir de 2016, año en que el segundo asumió la gubernatura de NL. - García Sepúlveda se ampararó el 14 de septiembre de 2023 contra una posible orden de aprehensión. - Obtuvo la protección legal junto a su padre, Samuel Orlando García Mascorro; su madre, Bertha Silvia Sepúlveda Andrade; sus hermanos, Silvia Catalina y Ana Cecilia, y el esposo de ésta, David Jonathan Sánchez Quintanilla, alcalde emecista de General Terán. - Dicho recurso protege también a la esposa del mandatario, Mariana Rodríguez Cantú, así como al padre de ella, Jorge Gerardo Rodríguez Valdés; a su madre, Luisa María Cantú Aranda y a sus hermanos, Jorge y Eugenia Rodríguez Cantú. - El trámite fue promovido por Abner Alan Ibarra Salinas, representante legal de los quejosos.