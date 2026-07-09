Los que lo ven por TV, aplaudan. Quienes van al estadio, sacudan sus joyas

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/
    Los que lo ven por TV, aplaudan. Quienes van al estadio, sacudan sus joyas
    John Lennon vocalista de los Beatles. Grupo Detona

Plácido DETONA Se acaba el Mundial FIFA más caro y ostentoso de la historia

¿Les platico? ¡Arre!

El 4 de noviembre de 1963, la Reina de Inglaterra fue con toda su corte al teatro de Londres, donde Los Beatles ofrecerían un concierto dedicado a la realeza.

Brian Epstein, el mánager del cuarteto de Liverpool, se comía las uñas, temiendo que John Lennon hiciera alguna de sus acostumbradas barbaridades, ante tan selecta audiencia.

$!Infografía Grupo Detona.
Infografía Grupo Detona. Grupo Detona

Comenzó a relajarse al momento de la última canción, pero se fue de espaldas cuando al presentar el último número, Lennon dijo al micrófono la siguiente frase, que se volvió una de las más recordadas y amadas de la historia:

“For our last number, I’d like to ask your help. Would the people in the cheaper seats clap your hands. And the rest of you, if you’ll, just rattle your jewelry.”(“Para nuestro último número, les quiero pedir su ayuda. ¿Podría la gente de los asientos más baratos, aplaudir?Y el resto de Ustedes, solo sacudan sus joyas”).

La historia del Mundial que detonamos hoy aquí:

- Sin que mi gente más cercana supiera, usé algo de mis ahorros para buscar cómo regalarles a algunas personas que quiero, una entrada para cualquiera de los partidos que tuvieron lugar en el Estadio de Acero, de la sub sede en “Guapalupe”, NL.

De la apología del Mundial a la del colonialismo. Vean los juegos que faltan de FIFA 2026

- Una de ellas me dijo: “Está imposible, tío, (así me llama), cuestan una barbaridad de dinero, aun los más baratos”, y ella misma me sugirió, “olvídalo, mejor nos vamos a ver los partidos al Fan Fest de Fundidora”.

- Entonces se me ocurrió transferirle una lana para que se pagaran las cheves, ella y sus camaradas.

Monetiza FIFA el Fervor Patrio

- La hice muy feliz. Todavía me lo sigue agradeciendo, pero luego, al saber lo que costaban las bebidas en esos eventos, me sentí mal porque me había quedado corto en mi donación. Y decidí ampliarla.

- Les platico todo esto porque la analogía que hago con la anécdota de Lennon, refleja de lo que ha sido este Mundial.

- Mi brother, el Dr. Morales, escribe en uno de sus artículos que a los estadios donde se juega este evento, pueden ir nada más los narcos, políticos, empresarios y ratas.

- Se me hace un poco exagerado, porque he sabido de algunas personas que ahorraron muchos meses para estar en uno que otro estadio y más quienes vinieron a México, EEUU y Canadá desde otros países para apoyar a sus Selecciones.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Opinión
Política
Copa Mundial de la FIFA

Organizaciones


FIFA

Plácido Garza

Plácido Garza

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

El 29 de septiembre de 2022, Plácido Garza fue incluido en la Enciclopedia de la Literatura en México por su libro “Irreverente” con más de un millón de copias vendidas, donde se le destaca en la reseña como “disparador incansable de ideas, algunas provocadoras, otras, lapidarias”. Es reconocido por su tono fresco y mordaz de crítica política y social, así como una viva expresión de la lengua y la cultura mexicana, mezcla antagónica generada por la proximidad con Estados Unidos.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Protección por cinco años

Protección por cinco años
true

¿Dónde está Rocha Moya?

true

POLITICÓN: Tania Flores, ¿cuánto tiempo pasará en prisión la exalcaldesa de Múzquiz?
Autoridades acordaron establecer un canal de comunicación inmediata para atender con mayor rapidez los apagones.

Pacta Ramos Arizpe con CFE plan contra apagones; invertirán 15 mdp en sistema para pozos
Las auditorías practicadas por la ASE y la ASF documentaron observaciones por más de 29.6 millones de pesos durante la administración de Tania Flores al frente del Ayuntamiento de Múzquiz.

Auditorías detectaron irregularidades por 29.6 millones de pesos en gestión de Tania Flores en Múzquiz

Óscar Colás abrió el marcador con su décimo jonrón de la temporada en el Estadio Francisco I. Madero.

Óscar Colás y J.P. Martínez impulsan triunfo de Saraperos sobre Caliente
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una conferencia de prensa en la cumbre de la OTAN de 2026 en Ankara.

Mientras que Trump insiste Trump en que Groenlandia es muy importante para EU, Mette Frederiksen, reafirma que ‘no está en venta’
Familiares de Lorenzo Salgado Araújo exigen investigación paralela a la de agencias federales

Houston no participará en la investigación del caso de Lorenzo Salgado Araújo