Los que lo ven por TV, aplaudan. Quienes van al estadio, sacudan sus joyas

Brian Epstein, el mánager del cuarteto de Liverpool, se comía las uñas, temiendo que John Lennon hiciera alguna de sus acostumbradas barbaridades, ante tan selecta audiencia.

El 4 de noviembre de 1963, la Reina de Inglaterra fue con toda su corte al teatro de Londres, donde Los Beatles ofrecerían un concierto dedicado a la realeza.

“For our last number, I’d like to ask your help. Would the people in the cheaper seats clap your hands. And the rest of you, if you’ll, just rattle your jewelry.”(“Para nuestro último número, les quiero pedir su ayuda. ¿Podría la gente de los asientos más baratos, aplaudir?Y el resto de Ustedes, solo sacudan sus joyas”).

Comenzó a relajarse al momento de la última canción, pero se fue de espaldas cuando al presentar el último número, Lennon dijo al micrófono la siguiente frase, que se volvió una de las más recordadas y amadas de la historia:

La historia del Mundial que detonamos hoy aquí:

- Sin que mi gente más cercana supiera, usé algo de mis ahorros para buscar cómo regalarles a algunas personas que quiero, una entrada para cualquiera de los partidos que tuvieron lugar en el Estadio de Acero, de la sub sede en “Guapalupe”, NL.

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- Una de ellas me dijo: “Está imposible, tío, (así me llama), cuestan una barbaridad de dinero, aun los más baratos”, y ella misma me sugirió, “olvídalo, mejor nos vamos a ver los partidos al Fan Fest de Fundidora”.

- Entonces se me ocurrió transferirle una lana para que se pagaran las cheves, ella y sus camaradas.

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- La hice muy feliz. Todavía me lo sigue agradeciendo, pero luego, al saber lo que costaban las bebidas en esos eventos, me sentí mal porque me había quedado corto en mi donación. Y decidí ampliarla.

- Les platico todo esto porque la analogía que hago con la anécdota de Lennon, refleja de lo que ha sido este Mundial.

- Mi brother, el Dr. Morales, escribe en uno de sus artículos que a los estadios donde se juega este evento, pueden ir nada más los narcos, políticos, empresarios y ratas.

- Se me hace un poco exagerado, porque he sabido de algunas personas que ahorraron muchos meses para estar en uno que otro estadio y más quienes vinieron a México, EEUU y Canadá desde otros países para apoyar a sus Selecciones.