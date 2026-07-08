Houston no participará en la investigación del caso de Lorenzo Salgado Araújo
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Lorenzo Salgado Araújo, migrante indocumentado de México, fue baleado por elementos de ICE, mientras este iba en camino a su trabajo de construcción
El 8 de julio, la alcaldía de Houston, Texas, declaró que no habría una investigación local sobre el caso de homicidio de Lorenzo Salgado Araújo por agentes de ICE.
El incidente ha causado gran debate y polémica en medios de información y redes sociales; según el Departamento de Seguridad Nacional, los agentes de ICE dispararon en contra de Lorenzo Salgado Araújo en defensa propia, al considerar que utilizaría su vehículo para embestirlos.
Activistas y los familiares de la víctima exigen que se realice una investigación paralela a la que será implementada por elementos federales del FBI. Organizaciones a favor de los derechos de migrantes latinoamericanos, como la LULAC, aseguraron que la agencia de seguridad migratoria de ICE no ha sido transparente en cuanto a los metrajes del incidente.
Sin embargo, a pesar de que la alcaldía de Houston, administrada por John Whitmire, exigía una investigación coordinada y transparente, se compartió que no se realizaría una por parte de las fuerzas oficiales locales, ya que el incidente no fue provocado por elementos de Houston, sino por agentes federales.
El alcalde Whitmire, aunque describe el incidente como una ‘tragedia’, esclarece que los medios locales no tienen acceso a investigaciones correspondientes a organizaciones federales como ICE y el Departamento de Seguridad Nacional.