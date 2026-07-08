Houston no participará en la investigación del caso de Lorenzo Salgado Araújo

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    Houston no participará en la investigación del caso de Lorenzo Salgado Araújo
    Familiares de Lorenzo Salgado Araújo exigen investigación paralela a la de agencias federales Vanguardia

Lorenzo Salgado Araújo, migrante indocumentado de México, fue baleado por elementos de ICE, mientras este iba en camino a su trabajo de construcción

El 8 de julio, la alcaldía de Houston, Texas, declaró que no habría una investigación local sobre el caso de homicidio de Lorenzo Salgado Araújo por agentes de ICE.

El incidente ha causado gran debate y polémica en medios de información y redes sociales; según el Departamento de Seguridad Nacional, los agentes de ICE dispararon en contra de Lorenzo Salgado Araújo en defensa propia, al considerar que utilizaría su vehículo para embestirlos.

Activistas y los familiares de la víctima exigen que se realice una investigación paralela a la que será implementada por elementos federales del FBI. Organizaciones a favor de los derechos de migrantes latinoamericanos, como la LULAC, aseguraron que la agencia de seguridad migratoria de ICE no ha sido transparente en cuanto a los metrajes del incidente.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/activistas-y-familiares-de-lorenzo-salgado-exigen-investigacion-tras-su-ejecucion-por-agentes-de-ice-HB22015714

Sin embargo, a pesar de que la alcaldía de Houston, administrada por John Whitmire, exigía una investigación coordinada y transparente, se compartió que no se realizaría una por parte de las fuerzas oficiales locales, ya que el incidente no fue provocado por elementos de Houston, sino por agentes federales.

El alcalde Whitmire, aunque describe el incidente como una ‘tragedia’, esclarece que los medios locales no tienen acceso a investigaciones correspondientes a organizaciones federales como ICE y el Departamento de Seguridad Nacional.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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