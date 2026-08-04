Luis Fernando Salazar, Alberto Hurtado y Poncho Almeraz van por Torreón, Saltillo y Monclova

Los tres políticos de la 4T señalaron a De Buena Fuente estar listos para inscribirse en la contienda interna, una vez que el partido determine la fecha a finales de este mes.

El senador Luis Fernando Salazar; el diputado local, Alberto Hurtado; y el empresario Alfonso Almeraz avisaron al CEN de Morena que van a la elección por Torreón, Saltillo y Monclova.

En un principio, Morena anunció para el 3 de agosto el inicio del periodo de inscripciones, pero Citlalli Hernández, presidenta del Comité de Elecciones, la cambió el fin de semana.

El representante popular lagunero reiteró ayer que va a participar en el proceso interno morenista para ganar la candidatura a la presidencia municipal torreonense.

Seguramente también se va a registrar la diputada federal Cintia Cuevas para cumplir con la cuota de género, aunque en popularidad y aceptación ciudadana, Luis Fernando es el bueno.

Alberto contenderá contra el diputado federal, Tony Castro, por la postulación a la alcaldía de Saltillo y encuestas ciudadanas registran a Antonio muy por debajo de Hurtado.

Sin embargo, tanto el legislador local como el diputado federal, en los mismos sondeos, aparecen en planos inferiores a la regidora en receso, Alejandra Salazar, que los supera ampliamente.

Aunque hay que decir que, en otros parámetros para la selección de candidatos, como buena fama pública, Alberto Hurtado lleva la ventaja.

En el caso de Monclova, la ruta es más fácil para Alfonso Almeraz, pues este va solo por la candidatura y ayer mismo conversaba por Zoom sobre este tema con la dirigencia nacional.

Pepe Erives, su adversario interno más fuerte y delegado regional del Bienestar, declinó participar, al parecer, para en un futuro reforzar al equipo de la senadora Cecilia Guadiana.

En Torreón, el legislador local por Morena, Antonio Attolini, espera la convocatoria para diputados federales.

Las calabazas se van acomodando en el camino...

COYOTILANDIA EN CFE

La Dirección General de la CFE analiza los perfiles empresariales de las 12 compañías ganadoras del reciente contrato de carbón para las plantas I y II en Nava, Coahuila.

Y es que cinco de ellas carecen del registro vigente de seguridad e higiene y solo dos de las 12 cuentan con yacimientos propios, por lo que se presume que el resto es propiedad de “coyotes”.

Como en tiempos del entonces gobernador Miguel Riquelme, es posible que la CFE deje de entregar contratos a productores de carbón, vía el estado, ante las irregularidades registradas.

Veremos y diremos...

SAT OPINA

El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel, dio ayer a conocer una buena noticia para la máxima casa de estudios.

Tras varios años de insistir en temas de transparencia, el Servicio de Administración Tributaria dio su opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales a la tesorería general universitaria.

Pimentel Martínez reconoció que la opinión positiva del SAT dará a la UAdeC acceso a mayores recursos financieros, programas gubernamentales y facilitará convenios y servicios especializados.

Por lo que se ve, la universidad ya le encontró un excelente modo para la obtención de mayores recursos, vía el cumplimiento de obligaciones fiscales.

VOTO DE CONFIANZA

El alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme, pidió ayer a los ciudadanos desesperados por la falta de agua en sus colonias tenerle confianza para atender sus demandas y darles servicio.

“Los entiendo y no les pido paciencia, les pido su confianza”, dijo Riquelme Solís ante las quejas, lamentaciones y acusaciones por los desperfectos en las líneas de abasto de Simas local.

Y miren, Miguel Riquelme, a mi parecer, tiene muchos defectos y cometió grandes yerros en su administración estatal, pero en el caso de Simas hay que darle un voto de confianza.

Se los digo porque en su momento, el ex alcalde interino de Torreón, Jorge Luis Morán Delgado, compartió a este columnista una anécdota de su ex jefe político.

Según Morán, tres meses antes de asumir la alcaldía de Torreón, Riquelme pidió al alcalde en funciones, Lalo Olmos, permiso para meter mano y recursos al Simas local.

Con la anuencia de Olmos, Miguel logró rehabilitar más de ocho pozos sin funcionar y reparó otros problemas en cerca de 10 áreas de distribución.

Para cuando Riquelme Solís asumió la alcaldía, una buena parte de los problemas de distribución y operación del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento ya estaban resueltos.

Y si lo dijo Morán, hay que creerle...