Malas noticias para tu tía panista

La tía panista que todos tenemos, que celebra la ILEGAL intervención estadounidense en Venezuela y que además anhela una acción equivalente en nuestro país, no podría estar más equivocada, ni aun queriéndolo.

Como ya comentamos, la Operación “Absolute Resolve” no buscaba el derrocamiento de un régimen, sino la captura de un presunto narcotraficante internacional que, da la casualidad, trabajaba de día como dictador de la hermana y bolivariana República de las Arepas.

Como ya dijimos, eso fue incidental. Por esta ocasión, los gringos (a diferencia de su reiterada costumbre del siglo pasado) no presumieron andar repartiendo democracia y libertad al mundo como si fueran los abrazos del bienestar a los cárteles mexicanos.

TE PUEDE INTERESAR: Guía para no hacer el oso en el 2026

En su narrativa actual, los güeros fueron por un narcoterrorista, no a ejercer ocupación, de tal suerte que –como ya usted sabrá– en Venezuela sigue gobernando el chavismo con gran parte de su gabinete, estructura de gobierno y ejército intactos, con la misma mano dura de siempre, tanto así que ya andan dando persecución y cacería a los pobres civiles que se atrevieron a celebrar la aprehensión del camarada Superbigote. ¡Total, que ni esa pinche alegría les duró!

Tenemos a la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, “gobernando” e incluso al hijo de Maduro (Nicolasito el chico) anunciando la continuidad del régimen y mandándole un mensaje de fuerza a su camarada papi (¡cómo no vas a visitarlo a New York, mal hijo!).

Sumemos lo anterior a la increíble facilidad y rapidez con que las tropas de asalto estadounidenses lograron su objetivo de cargar con el dictador y su esposa la “dictadoresa”.

Hablamos del individuo mejor resguardado de todo un país... Un país en ruinas, pero con suficientes recursos para salvaguardar aún a su comandante supremo. No obstante, los gringos entraron como si les hubieran puesto alfombra, y ya nomás de cortesía arrojaron unas bombas para que no dijeran luego que la tuvieron, como se dice, “de papita”. Pero lo cierto es que el ejército de Venezuela ni las manos metió y el círculo cercano de maduro se achicó y dispersó, dejando al intérprete de “No War, Yes Pis” a su canija suerte.

Entonces, querida tía panista que todos tenemos... Querido tío panista, que nomás por ser panista también eres nuestra “tía”: la ilusión de que nomás llegado el día en que veamos en el horizonte, al amanecer, al comando Delta Force liderado por Chuck Norris, todo nuestro desgarriate se va a arreglar y será la caída definitiva de la Cuarta Transformación, es una apuesta bastante arriesgada.

Ya podrían asaltar el rancho “La Chingada” en Palenque y cargar con el líder del movimiento transformador, ya podrían bombardear el Zócalo e ingresar a Palacio Nacional para llevarse a la Presidenta con P...

-¡Necesitamos refuerzos, repito, necesitamos refuerzos! ¡Nos están atacando con horribles bestias humanoides mutantes zombificadas!

-¡No seas pendejo! ¡Ese era el esposo de la Sheinbaum!

TE PUEDE INTERESAR: Fallas de la defensa venezolana en la captura de Nicolás Maduro

Ya le digo: Podrían llevarse al presidente de facto o a su gerenta general, y al otro día tendríamos a Ricardo Monreal, a Adán Augusto López o a Fernández Noroña despachando los asuntos del Ejecutivo. ¿Le sigue pareciendo buena idea?

¿Aún le parece deseable una intervención del TACO-Force de Trump para llevarse a los líderes de la cuatroté, dejando a la estructura del partido –gubernamental, legislativa, judicial y militar– intacta?

Estaríamos como los panas, celebrando un día la aprehensión del líder de la secta, pero con una resaca cósmica a la mañana siguiente, perseguidos y oprimidos por un régimen endurecido por la presión de los gringos y las luchas intestinas. ¡Gracias, pero no, gracias!

Le reitero cuantas veces sea necesario: en esta nueva etapa, los gringos no presumen andar repartiendo libertad, democracia o llevando el American Way, sino cazando selectivamente criminales (en efecto), pero para repartirse sus negocios.

Y resumiendo el artículo anterior: esto no rompe el orden mundial, sino que fue posible porque el orden mundial fue roto desde antes por cada dictador y gobernante populista que se comenzó a mandar solo (amparado en la aclamación de las masas), cada populista que entendió que soberanía significa saltarse los acuerdos internacionales y faltar a sus compromisos con el concierto de las naciones.

(Y el que crea que esto que vemos es la inercia del imperialismo yanqui del siglo 20 en el contexto de la Guerra Fría, es un lelo que probablemente no ha hojeado un diario o un libro desde los años setenta).

Sin embargo, la parte que sí podríamos y sería un gusto extrapolar a nuestro contexto en caso de una improbable, pero no imposible intervención gringa en México, sería la trama de traiciones que atestiguaríamos, en dado caso, al interior del aparentemente monolítico partido de Estado, Morena.

Estoy seguro de que soportaría más presión un polvorón, pero lo analizaremos la próxima entrega si Trump, el Destino o el Niño Jesús no nos deparan otra operación sorpresa para de aquí a entonces.

P.D. EL CÁRTEL DE SCHRÖDINGER

Seguramente, de otra rama de su familia, su tío chairo (que también todos tenemos uno) ya le dijo que se desecharon los cargos contra Maduro como líder del Cártel de los Soles y que, por lo tanto, es señal de que los gringos no tienen un caso contra el dictador y, por consiguiente, “el Bigote” es una blanca paloma.

Salúdeme a ese tío y dígale que nunca es tarde para cursar la preparatoria: el Cártel de los Soles no existe... quiero decir, tal denominación no existe, pero sí la estructura criminal de la alta jerarquía política y militar venezolana ligada al narcotráfico, a la cual conocemos de esta manera.

TE PUEDE INTERESAR: Borra EU de expediente alusión a Maduro como líder del Cártel de los Soles

Es un nombre informal popularizado luego por la prensa. Aunque sus miembros ni se reconocen como tales ni se autodenominan así, como sí lo hace por ejemplo el CJNG o el Cártel de Sinaloa.

Presentar un caso ante la corte contra el líder de un tal “Cártel de los Soles” era complicado porque no hay nadie bajo esa razón social-criminal. Empero, diversas investigaciones periodísticas la documentan y dan fe de que políticos y militares venezolanos formaban parte de una estructura criminal de narcotráfico, aunque no se llamaran así.

Es sólo una cuestión nominal, no de fondo, por lo que no se está exculpando a Maduro de ninguna de sus fechorías, sólo se está dando mayor seriedad a la forma en que se presentan ante un juez.

Dígale a su tío que deje de informarse en “El Chapucerdo”.