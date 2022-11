París no es una ciudad.

París es La Ciudad.

Cada vez que voy a esa cumbre de humanidad que es la capital francesa visito un lugar que no es para turistas, sino para viajeros: el cementerio del Père Lachaise. No es un panteón: es un hermoso bosque donde hay tumbas. Y no de cualquier gente, sino de gente que ha hecho la gloria de Francia, y la del mundo.

Voy ahí a cumplir una peregrinación sentimental. ...