Manganitas ∙ AFA +Seguir en Seguir en Google Opinión / 22 octubre 2026 05:00 EFE por AFA COMPARTIR Facebook Twitter Whatsapp Linkedin TEMAS Elecciones Manganitas Política Internacional Personajes Donald Trump “...Trump quiere apoderarse del Estrecho de Ormuz...”. Está haciendo mal papel, pero viene la elección Y quiere fingir acción. Más bien, el estrecho es él. Sigue a Vanguardia en Google News. Noticias de Vanguardia en WhatsApp. Temas Elecciones Manganitas Política Internacional Personajes Donald Trump Encuesta Vanguardia