Manganitas ∙ AFA

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Opinión
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    Manganitas ∙ AFA
    EFE

“...Trump quiere apoderarse del Estrecho de Ormuz...”.

Está haciendo mal papel,

pero viene la elección

Y quiere fingir acción.

Más bien, el estrecho es él.

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