Manganitas ∙ AFA +Seguir en Seguir en Google Opinión / 28 septiembre 2026 05:00 EFE por AFA COMPARTIR Facebook Twitter Whatsapp Linkedin TEMAS Amenazas Manganitas Política Internacional Personajes Donald Trump “...Trump se siente amenazado...”. Se explica lo que le pasa, y debe tener cuidado. Si se siente amenazado es porque él siempre amenaza. Sigue a Vanguardia en Google News. Noticias de Vanguardia en WhatsApp. Temas Amenazas Manganitas Política Internacional Personajes Donald Trump Encuesta Vanguardia