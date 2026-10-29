Manganitas ∙ AFA

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Opinión
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    Manganitas ∙ AFA
    CUARTOSCURO

“...Investigarán a socios de Guadalupe Taddei...”.

Espero no sea amañada

la pesquisa que se hará,

porque le preocupa ya

al señor de “La Chingada”.

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