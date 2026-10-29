Manganitas ∙ AFA +Seguir en Seguir en Google Opinión / 29 octubre 2026 05:00 CUARTOSCURO por AFA COMPARTIR Facebook Twitter Whatsapp Linkedin TEMAS Manganitas Investigaciones Personajes Guadalupe Taddei Zavala Organizaciones INE “...Investigarán a socios de Guadalupe Taddei...”. Espero no sea amañada la pesquisa que se hará, porque le preocupa ya al señor de “La Chingada”. Sigue a Vanguardia en Google News. Noticias de Vanguardia en WhatsApp. Temas Manganitas Investigaciones Personajes Guadalupe Taddei Zavala Organizaciones INE Encuesta Vanguardia