Martes 13: el día en que la gente apaga el cerebro y prende la superstición

Recién pasó martes 13 y, como cada vez que el calendario se alinea como si fuera invocación satánica de bajo presupuesto, la gente enloqueció. No hubo plagas bíblicas, no cayeron meteoritos, no se abrió el infierno... pero hubo algo peor: historias de WhatsApp llenas de pendejadas.

Que si no salgas. Que si no firmes nada. Que si no viajes. Que si no te cases.

Que si no cojas (esa nadie la cumple). Que si el número, que si la mala vibra, que si “yo no creo, pero por si acaso”. Ah, esa frase... “Yo no creo, pero por si acaso”, el himno nacional del supersticioso cobarde.

No crees... pero obedeces. No crees... pero te alineas. No crees... pero te bajas los calzones por si el universo anda cachondo. La superstición: fe sin huevos.

La superstición es creer en algo sin evidencia, pero con un chingo de miedo.

Es religión sin estructura, fe sin compromiso y pensamiento mágico con diarrea mental.

La gente no cree en sí misma, pero cree en: un número, un día, un color, una piedra, un horóscopo escrito por alguien que no sabe ni qué chingados desayunó ayer. Y ojo: no es que el martes 13 tenga poder... es que la gente necesita una excusa.

Una excusa para no decidir, no avanzar, no responsabilizarse, no aceptar que su vida está hecha un cagadero por decisiones propias. Porque aceptar duele. Culpar al calendario es gratis.

El martes 13 es para muchos un condón emocional. Es ese “no eras tú, era yo”. Una salida elegante para no enfrentar la realidad. “No firmé el contrato porque era martes 13”. No, pendejo, no firmaste porque tienes miedo de fallar. “No viajé porque el martes 13 trae mala suerte”. No, mija, no viajaste porque te da pavor salir de tu zona cómoda.

“Todo me salió mal porque era martes 13”. No, campeón, te salió mal porque improvisas, no planeas y esperas milagros. Pero es más fácil decir que el día estaba mal que aceptar que tú estabas mal preparado.

La ironía más cabrona es que el humano promedio cree en todo, menos en sí mismo. La gente cree que un martes 13 puede arruinarle la vida... pero no cree que sus hábitos diarios ya lo están haciendo. No creen que: dormir mal afecta, comer basura afecta, pensar basura afecta, juntarse con basura afecta. Pero sí creen que: “Uy, hoy es martes 13, mejor no muevo nada”. Como si la mala suerte pidiera cita. Como si el fracaso llevara agenda. Como si el universo dijera: “Ah, no, hoy no, hoy es martes 13, mañana seguimos chingando gente”.

El verdadero terror no es el martes 13, el verdadero terror es: tener 40 años y seguir culpando cosas externas. Vivir con miedo disfrazado de prudencia. No intentar nada por “si sale mal”. Creer que el destino te debe algo. Eso sí da miedo. Eso sí es una película de horror... pero sin créditos finales.

La verdad absoluta es que el martes 13 no te quita oportunidades. Tú te las quitas solito, con casco, chaleco y excusa incluida. La superstición es como un analgésico para la mediocridad. Creer en supersticiones es un sedante emocional. Te calma, pero no te cura.

Es decir: “Si no me fue bien, no fue mi culpa”. “Si no lo intenté, fue por prevención”.

“Si fallé, fue el día”. Y así pasan los años. Protegido. Seguro. Estancado. Como momia egipcia... pero con celular.

Es el doble sentido de la suerte (y cómo siempre te la deja ir). La suerte no es una entidad mística. La suerte es una perra malentendida. No llega por rezarle. Llega cuando te encuentra trabajando, moviéndote, cagándola y aprendiendo. Pero claro, eso no se ve tan sexy como prender una veladora o evitar un número. La superstición es pasiva. La acción es incómoda. Y la gente, en general, le tiene pavor a incomodarse.

Si de verdad quieres dejar de vivir con miedo, deja de buscar señales afuera y empieza a construir certeza adentro. El martes 13 no te controla. El número no decide. El universo no conspira contra ti. Lo que sí decide es: tu disciplina, tu carácter, tus decisiones cuando nadie te ve, tu capacidad de actuar incluso con miedo, la vida no te pregunta qué día es antes de ponerte a prueba. Y el éxito no revisa el calendario para ver si hoy “se puede”.

Así que la próxima vez que sea martes 13, viernes 13 o cualquier mamada numerológica... haz algo importante ese día. No por reto. No por rebeldía, sino para recordarte que el poder no está en la fecha, está en ti. Porque cuando dejas de temerle a un día, empiezas a dejar de temerle a todo lo demás. Y eso, cabrón... eso sí es buena suerte. Pero al fin y al cabo, esta es solamente mi siempre y nunca jamás humilde opinión. Y usted... ¿Qué opina?

