Marzoooooo...

En breve estaremos diciéndole hasta la próxima al invierno y bienvenida a la primavera. Marzo es el tercer mes del año. Como se pasan volando los días, que a veces ni te percatas de ello. La vida va y punto. El ayer y el hoy van de la mano, hay mucho que recordar y compartir. El 15 de marzo del año 44 a.C fue asesinado en pleno idus de marzo el dictador Julio César, a mano de Brutus, su sobrino, y Casio. Y resulta paradójico porque esos días eran considerados de buen augurio. Tenían lugar los días 15 de marzo, de mayo, de julio y de octubre y los días 13 de los otros meses. El mes se consagraba al dios Marte, según el calendario romano anterior al juliano, y era el primero del año. El del arranque de un ciclo nuevo.

Los romanos celebraban por todo lo alto estas fechas. El sacerdote de Júpiter sacrificaba borregos al arribo de la primavera, que tenía lugar los días de la primera luna del año nuevo, en el Arx. El Arx es una palabra latina que significa “ciudadela”, “fortaleza” o “lugar elevado de defensa”. Comúnmente se refería a la que estaba fortificada en la antigua Roma en la colina capitolina, el Arx Capitolina. Por las mismas fechas se celebraba la Fiesta de Anna Perenna, antigua deidad romana del ciclo o “anillo” del año, era la diosa de la abundancia, de la renovación y de la nutrición. Se trataba de una celebración muy popular, con comilonas de antología en el campo, bebida a discreción y mucha, pero mucha diversión. Con ella se daban por concluidos los festejos.

En la época de Julio César los idus de marzo pesaban por su simbolismo. Según narra el escritor Plutarco, a César se le había advertido que su vida corría peligro en esos días. Un vidente lo había puesto al tanto de lo que podía ocurrirle, y precisamente ese 15 de marzo al ir camino al Senado, se lo topó, y sonriendo le dijo: “Los idus de marzo ya han llegado”; a lo que el vidente respondió compasivamente: “Sí, pero aún no han acabado”. Pocas horas después se consumó el crimen. César estaba recargado en una estatua de Pompeyo, Tilio Cimbro y Servilio Casca fueron los primeros en golpearlo. Julio César recibió 23 puñadas, entre ellas las de su propio sobrino a quien cuestiona. “¿Tú también, Bruto”? Por supuesto que su muerte fue un punto de inflexión en la historia de la Roma antigua, se cierra la etapa de República e inicia la del Imperio. William Shakespeare la hace famosa la frase en su obra Julio César: “cuídate de los idus de marzo”. Ojo... ignorar le costó la vida.

La muerte de César estremeció al mundo de su tiempo. El pueblo se fue en contra de los conspiradores, justo cuando estos pensaban que salvaban a la República “de los idus de marzo”.

México está viviendo momentos aciagos, aunque existan millones que ni enterados están y aupados con ellos los que sí saben que esto no anda bien y vuelven la cabeza hacia otro lado, como si no fuera algo que les atañe. Estamos pasando por una crisis con muchas aristas, en las que destacan la inseguridad, la corrupción y su hermana siamesa la impunidad, un crecimiento económico que DEJA MUCHO QUE DESEAR. Los desafíos son enormes ¿Cómo se vencerán los altos niveles de violencia, las marcadas deficiencias en el sistema de salud, el des... barajuste en el ámbito de la educación, las presiones fiscales, la marcada polarización promovida desde el propio régimen? El crimen organizado le está ganando a la autoridad en su propia cancha, las presiones fiscales y las reformas funestas que se han aprobado y se seguirán aprobando en las Cámaras baja y alta, mientras no generemos entre todos el equilibrio que ahí debe privar. Ya se cargaron también al organismo que organiza las elecciones, y al que tenía a su cargo la transparencia y la rendición de cuentas y les valió una pura y dos con sal para darle con todo al Poder Judicial. Y hay más pero mucho más. Al paso que vamos nos van a revisar hasta las visitas al baño. Están atentando contra nuestros derechos, pero no parece que esto inquiete ni siquiera un poquitito a la mayoría. Hay registros históricos de actividad económica ilegal, de narcotráfico, que están afectando nuestra estabilidad. La corrupción y la impunidad se perciben como el problema más severo por el 46 por ciento de la población. Estamos también en medio de la incertidumbre que provocan las presiones arancelarias y las políticas migratorias de seguridad de Estados Unidos, que repercuten en la inversión. También se sigue aferrado a cargar con un difunto como es Pemex, es un lastre. Ahí está el porcentaje mayoritario de la deuda mexicana... ¿hasta cuándo, va a acabar ese entuerto?

Y discúlpeme estimado leyente el ser tan reiterativa, pero no nos lleva a ningún sitio la polarización social, la ausencia de consensos en reformas electorales y el acusado deterioro del marco normativo. Estamos atentando con nuestra indiferencia contra nosotros mismos. Si el país continúa siendo llevado hacia una pendiente generada por los odios, las vendetas, los resentimientos, las venganzas... ¿qué tendremos? NUNCA estas alimañas han construido NADA. El precio que se paga es muy alto, y no lo pagan los lideretes, los cubrimos nosotros, el pueblo. Ya tuvimos guerras civiles en nuestro país, hermanos contra hermanos... ¿Eso queremos? Las nuevas generaciones necesitan un México en paz, porque solo cuando hay paz un país crece a favor de sus gobernados.

Nuestro país está viviendo una agudización de retos estructurales no resueltos, con un alto nivel de incertidumbre para la inversión y la paz social. ¿De verdad nos vale queso a los mexicanos esta caída libre? No hay amortiguadores a la vista, sino todo lo contrario. La impronta de los idus de marzo no es exclusiva de la Roma antigua, hoy día también se respiran sus inercias, para mal y daño de quienes aquí vivimos. No habrá paz social mientras no se generen políticas públicas PENSADAS OBJETIVAMENTE PARA GENERARLE BIENESTAR A LA POBLACIÓN, Y NO PARA MANTENERSE EN EL PODER HASTA LA CONSUMACIÓN DE LOS SIGLOS.