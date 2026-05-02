Más que con Chihuahua, el conflicto parece ser con EU

El 25 de julio de 2024, el capo del narcotráfico Ismael “El Mayo” Zambada fue secuestrado en el rancho “Huertos del Pedregal”, cercano a Culiacán, llevado en avión privado a un aeropuerto próximo a la ciudad de El Paso, Texas, y entregado a las autoridades estadounidenses.

Varios días después, el 10 de agosto de 2024, el abogado de “El Mayo”, de nombre Frank Pérez, dio a conocer la celada que se le tendió para ser secuestrado. Zambada explica en una carta que fue invitado a una reunión organizada por Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, en la que supuestamente estaría presente Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa. El encuentro tendría por objeto que él, “El Mayo”, mediara en el conflicto político que, por el control de la Universidad Autónoma de Sinaloa, sostenían Rocha Moya y el exrector de ésta, Héctor Melesio Cuén, a la sazón diputado federal electo de extracción priista.

Melesio Cuen apareció muerto varias horas después, en un ataque del que fue víctima en una gasolinera de Culiacán, según informó la Fiscalía General de Sinaloa. “El Mayo” en su carta dice que el exrector fue ejecutado en el rancho al cual acudieron ambos.

Para que la coartada resultara perfecta, Rocha Moya informó que el día de los hechos él se encontraba en Estados Unidos de viaje con su familia. Luego se supo que las autoridades migratorias norteamericanas no tenían registrado su ingreso a EU en esas fechas.

Atraído el caso por la Fiscalía General de la República (FGR) y efectuadas las investigaciones correspondientes, la FGR concluyó que el asesinato de Melesio Cuen no ocurrió en la gasolinera, como informó inicialmente la Fiscalía de Sinaloa, sino que fue un montaje. Las pruebas periciales confirmaron que el exrector fue asesinado en el rancho “Huertos del Pedregal”, donde fue secuestrado Zambada.

¿A qué viene lo anterior? A que el operativo planeado y llevado a cabo para secuestrar a “El Mayo” Zambada jamás habría podido realizarse sin la participación de agentes del gobierno estadounidense. De no haber sido así, el avión que lo trasladó junto con el hijo de “El Chapo” Guzmán, que previamente se había arreglado con la justicia americana, jamás hubiera podido ingresar siquiera al espacio aéreo de EU, país donde además las autoridades ya los esperaban a ambos para detenerlos. Asimismo, todo ese operativo tuvo que haberse consumado con la participación activa, como lo denuncia “El Mayo”, o al menos con el consentimiento o la tolerancia del gobernador Rocha Moya.

Otro caso similar, aunque observado desde otro ángulo, fue el operativo llevado a cabo el 22 de febrero por el Ejército para capturar a Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, entonces líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, que finalmente fue abatido. Por razones de espacio, no es posible entrar en detalles de este tema. El hecho es que algunos comentócratas opinaron dos cosas: que todo indica que elementos de agencias del gobierno de EU tuvieron mayor intervención en este operativo que la aceptada oficialmente por las autoridades mexicanas. Y la otra: que la presidenta Sheinbaum no fue informada con antelación de la realización del mismo.

¿Qué tienen en común ambas historias? De repente se olvida que el día en que Donald Trump juró como presidente de EU por segunda vez, el 20 de enero de 2025, claramente informó –advirtió– que había dictado una orden ejecutiva mediante la cual declaraba como organizaciones terroristas extranjeras a los cárteles mexicanos.