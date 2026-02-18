Enfrentan proceso ante la Fiscalía Anticorrupción, 50 ‘aviadores’ de la Universidad Autónoma de Coahuila

Alrededor de 50 docentes de la Universidad Autónoma de Coahuila enfrentan un proceso ante la Fiscalía Especializada en Anticorrupción del Estado de Coahuila, tras detectarse que contaban con dos o más plazas en horarios coincidentes, lo que habría generado un presunto impacto financiero cercano a los 90 millones de pesos.

La situación fue documentada por la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, que identificó inconsistencias relacionadas con la simultaneidad de funciones y pagos salariales correspondientes a 108 profesores. Como parte del procedimiento, se solicitó a los involucrados firmar un acta de compatibilidad para justificar su carga laboral; sin embargo, al menos 50 se negaron a formalizar el documento.

OBSERVACIONES Y MEDIDAS PREVENTIVAS

El rector Octavio Pimentel Martínez informó que varios de los señalados aparecen también como empleados en dependencias federales o estatales, desempeñando funciones presuntamente en el mismo horario en que imparten clases.

“No está prohibido trabajar en dos lugares, lo que no es viable es hacerlo en el mismo horario”, puntualizó, al explicar que se detectaron casos de médicos adscritos al IMSS o ISSSTE, así como abogados vinculados al Poder Judicial, que simultáneamente figuraban en la nómina universitaria.

Para atender las observaciones, la administración central suspendió temporalmente el depósito bancario de las primeras quincenas del año a los profesores involucrados. En su lugar, se les citó en la Oficialía Mayor para recoger cheque y presentar la carta de compatibilidad laboral prevista en el reglamento institucional.

Quienes no cumplieron con este requisito fueron sujetos a actas administrativas y sus casos se turnaron a la instancia investigadora estatal, que determinará las responsabilidades correspondientes.

AUSTERIDAD Y REORIENTACIÓN DE RECURSOS

Paralelamente, el rector anunció un programa de contención del gasto para 2026 ante los recortes presupuestales federales. La meta es generar un ahorro de 290 millones de pesos mediante la reducción de viáticos, combustible y erogaciones consideradas no prioritarias.

Los recursos, aseguró, se destinarán a mantenimiento de infraestructura, adquisición de equipo de cómputo y fortalecimiento de laboratorios, sin afectar el techo financiero de escuelas y facultades.

Además, la institución buscará ampliar la venta de servicios al sector privado y a gobiernos, con el objetivo de consolidarse como un actor estratégico en la vida económica y social de Coahuila.