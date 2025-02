Médicos del IMSS: Nuestra vida en sus manos

¿Alguna vez ha llegado a su trabajo y descubre que cientos de personas lo están esperando? A mí nunca me ha pasado, pero tengo un amigo a quien todos los días le sucede lo mismo.

El amigo del que hablo es doctor y trabaja en la clínica dos del Seguro Social . Cuando llega, literalmente los pendientes se le vienen encima, pues las personas que lo esperan le comienzan a dar explicaciones sobre la enfermedad que padecen.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo, la joya del norte de México

Pocas veces veo a mi amigo y lo mismo dicen sus familiares. Su trabajo es tan agotador que lo único que hace al llegar a su casa es dormir. Pero hace algunos días me lo topé y, a pesar del poco tiempo que estuve con él, me di cuenta de que había cambiado mucho. Ahora se había convertido en un fumador compulsivo y se reía menos que antes. Mientras platicábamos a cada instante veía su reloj y a leguas se veía que no encontraba la manera de cortar la conversación e irse. Pero cuando le pregunté cómo iban las cosas en el IMSS, a mi amigo se le olvidó el reloj y sus asuntos también.

En un principio me dio la impresión que trató de evitar que las palabras se escaparan de su boca, pero fue inevitable e inmediatamente comenzó a lanzar al viento una serie de quejas en contra de la institución en la que trabaja.

Es increíble, pero mi amigo tiene tantos pacientes en un día que a cada uno sólo le puede dedicar un cuarto de hora. ¿Se imaginan qué tipo de diagnóstico puede hacer un doctor en míseros 15 minutos?

Muchos piensan que los doctores tienen la culpa y que al hacer mal su trabajo están jugando con la vida de los pacientes, pero la culpa no es de ellos, sino de las condiciones en las que tienen que ejercer su profesión. En primer lugar, no existe el número necesario de consultorios para que los pocos doctores del IMSS atiendan a los cientos de enfermos que desfilan diariamente por el hospital. Por otro lado, el material con el que cuentan es insuficiente, lo que convierte en una utopía recetar un tratamiento completo al enfermo, pues los doctores tienen la instrucción de ser cuidadosos con lo que prescriben debido a que no existen suficientes medicamentos para satisfacer las demandas de los derechohabientes.

El problema de la salud no es la falta o no de médicos, sino la carencia de medicamentos y de condiciones mínimas para ejercer la profesión. Por eso resulta tan inexplicable la llegada de médicos cubanos a nuestro país, aun en el actual Gobierno Federal, y pagando al gobierno de la isla sumas estratosféricas por ellos.

Por si fuera poco, hay muy poca higiene. Por increíble que parezca, muchas personas salen del IMSS peor que como entraron, y no por culpa de una posible negligencia médica, sino por la falta de limpieza y control de plagas. Ahora, aparte de sida, hepatitis, gripe, influenza y otros males, se habla también de “ enfermedades nosocomiales ”, es decir, que son adquiridas en los hospitales.

Y lo peor de todo es la corrupción reinante en el IMSS-Bienestar , siendo uno de los principales beneficiados de dicha corrupción Zoé Robledo y, adivinó usted, uno de los amigos de la 4T y de Andy: Amílcar Olán.

Por algo Morena decidió postergar aprobar la ley contra el nepotismo, pues la red de corrupción de Zoé Robledo incluye a su hermano, a los amigos de quien sucederá a Sheinbaum en la Presidencia de la Repúb... de la democracia dictatorial.

La Auditoría Superior de la Federación ( ASF ) detectó irregularidades en la administración del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) bajo la gestión de Zoé Robledo. Según el informe de la auditoría forense número 194, correspondiente a la fiscalización de la Cuenta Pública 2023, se detectaron desvíos de recursos por mil 184 millones de pesos, fondos que debían haberse destinado a servicios médicos integrales de estudios de laboratorio clínico y anestesiología, o a compra de medicamentos.

TE PUEDE INTERESAR: IMSS puso en riesgo vida de pacientes por desvíos: ASF

De acuerdo con la ASF, se destinaron 720 millones 612 mil pesos para liquidar deudas pendientes de 2019 a 2022, sin que existiera evidencia documental justificativa que avalara estos pagos. El desvío de recursos no sólo quedó en el ámbito administrativo, sino que tuvo consecuencias graves para los servicios de salud. La ASF señaló que el mal manejo del presupuesto derivó en un servicio deficiente de anestesiología y compra de medicamentos adecuados y tratamientos para el combate del cáncer, poniendo en riesgo la salud y la vida de los mexicanos.

¿Cuándo podrá ser eficiente el sistema nacional de salud? Se me ocurren dos alternativas. En primer lugar, cuando termine la corrupción por la cual el dinero es desviado por políticos insensibles y delegados deshonestos. En segundo lugar, cuando ni un solo mexicano se enferme, así sea de un ligero resfriado. Sé que esto parece imposible, pero cuando menos se antoja más factible a pensar que en México desaparezcan la corrupción y la crueldad de los políticos.

aquientrenosvanguardia@gmail.com