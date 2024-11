Medio ambiente: El plan de la Conanp para proteger a la naturaleza

La ruta para posibilitar el turismo de naturaleza está por iniciar. Resulta que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas ( Conanp ) tiene actualmente como comisionado a Pedro Álvarez-Icaza , conocedor del tema desde los tiempos de la emblemática Julia Carabias. La gran noticia es que se establecerán nuevas áreas naturales protegidas con apoyo del sector privado y de recursos internacionales.

El viernes pasado se dieron cita en Monterrey las autoridades ambientales de los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, con el propósito de llegar a puntos de acuerdo para hacer posible la creación del Corredor Biocultural Oso Negro-Jaguar (sin incluir Baja California) desde la perspectiva del turismo de naturaleza en un territorio de seis millones de hectáreas, pero eso implica recursos financieros inexistentes, pues hay que cubrir entre muchos gastos el pago a guardabosques y el de una gran mediación con la enorme cantidad de propietarios de tierras amparados en áreas naturales protegidas.

TE PUEDE INTERESAR: Diálogo al despertar: Cronistas norestenses y la ANACCIM

También acudieron la subsecretaria de turismo de Tamaulipas y directores de las secretarías de Nuevo León y Coahuila. Hicieron presencia los alcaldes de los municipios de Villaldama, Bustamante y Lampazos de Naranjo, en cuya sierra que comparten habita el oso negro.

La diputada federal Claudia Rivera Vivanco , de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, así como los representantes de la cooperación alemana GIZ , tuvieron problemas para que despegaran sus vuelos desde la Ciudad de México. El factor aviación no se puede desestimar en la organización de reuniones presenciales cuando las aerolíneas mexicanas no son formales y sobrevenden sus vuelos. Sin embargo, la reunión inició puntualmente en el sobrio Salón Rojo del Palacio de Gobierno Estatal. Ya estaba esperándonos la muy querida Dolores Barrientos Alemán , coordinadora de la Oficina de ONU Medio Ambiente en México, quien ofreció una cátedra en la que destacó la importancia de compromisos de adaptación frente al cambio climático .

Dolores recordó que a principios del sexenio presidencial lopezobradorista nos acercamos con las entonces autoridades turísticas, quienes se habían mostrado interesadas en apoyar el turismo de naturaleza. A pesar de que se realizó un documento iluminador, por expertos de organismos de la sociedad civil, simplemente esas autoridades “no dieron el ancho”.

Un objetivo que subrayó el Comisionado de la Conanp, Pedro Álvarez-Icaza, es ampliar las áreas naturales protegidas en nuestro país hasta que realmente consideren un 30 por ciento del territorio nacional. Él se reunió ayer con representantes de organismos representativos de la conservación ambiental como Pronatura , Baños San Ignacio A.C. en Linares y la Fundación Mundo Sustentable A.C. , y antes visitó en compañía de Alfonso Martínez, secretario de Medio Ambiente nuevoleonés, el espacio de conservación “Picachos Los abuelos”.

La concurrencia es la clave para que se desarrolle un nuevo modelo económico que permita la conservación sin apoyos federales o de gobiernos subnacionales. Quizá en la ecuación deberá contarse mayormente con el componente municipal. Los alcaldes presentes aprovecharon las conferencias de Rodolfo Salinas Roca , experto en turismo de naturaleza, y de Salvador Morelos Ochoa quien es el padre de la educación ambiental en México.

TE PUEDE INTERESAR: Premian esfuerzos de saltillenses en favor del medio ambiente

Se requiere de reglas claras para que participen los pequeños propietarios, mucho más los grandes que siempre buscan los resquicios de estas reglas para no respetarlas. No hay tiempo que perder para que la conservación de la naturaleza sea posible: sin naturaleza, no hay cultura.