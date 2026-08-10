Mejor no le muevas, Karina Barrón
Plácido DETONA Oficiosos promotores de la priyista que mordió barrote por difamar al Senador Waldo Fernández, dicen que puede dar un susto en las elecciones de 2027
Les platico? Arre!
El susto se lo van a dar a ella si intenta directa o indirectamente, violar el fallo de la causa que la sentenció a no moverle a la cosa política antes de los 18 meses que le impuso un juez, además de la multa millonaria que anda pagando en abonos.
Si realmente son sus amigas -como dicen- mejor préstenle una lana para que termine de pagar antes los $3.2 millones que le debe a Waldo.
Eso sería apoyarla, no las habladas y lenguadas con las que andan tirando chal en el chat.
*Compulsivas mentes charlatanas:*
El 6 de junio del año próximo serán las elecciones en todo México y Karina recuperará sus derechos políticos el 13 de octubre.
Con estos datos, se cuenta solo el chiste de que podrá participar en esos comicios de manera indirecta.
Por eso la opinión pública está tan desorientada pues para amolarla de acabar, quien asegura tal libelo ejerce el periodismo.
Dicha persona aguanta una consulta legal y si lo hace, se dará cuenta de la barrabasada que ha dicho, porque los tribunales electorales son claros diamadre respecto a la prohibición de que es objeto Karina.
Y voy más allá: Quienes se presten a disfrazar el activismo electoral de la susodicha serán cómplices de un delito, con las consecuencias legales debidas.
Entonces, Karina está imposibilitada para participar directa o indirectamente en cualquier actividad política hasta que quede libre de la imputación que se le comprobó: Octubre 13-2027.
Tan tan.