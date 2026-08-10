Mejor no le muevas, Karina Barrón

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    Mejor no le muevas, Karina Barrón
    Mejor no le muevas, Karina Barrón. Grupo Detona

Plácido DETONA Oficiosos promotores de la priyista que mordió barrote por difamar al Senador Waldo Fernández, dicen que puede dar un susto en las elecciones de 2027

Les platico? Arre!

El susto se lo van a dar a ella si intenta directa o indirectamente, violar el fallo de la causa que la sentenció a no moverle a la cosa política antes de los 18 meses que le impuso un juez, además de la multa millonaria que anda pagando en abonos.

Si realmente son sus amigas -como dicen- mejor préstenle una lana para que termine de pagar antes los $3.2 millones que le debe a Waldo.

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Eso sería apoyarla, no las habladas y lenguadas con las que andan tirando chal en el chat.

https://www.detona.com/articulo/detienen-karina-barron-secretaria-de-monterrey-tras-denuncia
https://www.detona.com/articulo/detencion-de-karina-barron-por-fgr-impacto-en-nuevo-leon

*Compulsivas mentes charlatanas:*

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El 6 de junio del año próximo serán las elecciones en todo México y Karina recuperará sus derechos políticos el 13 de octubre.

https://www.detona.com/articulo/karina-barron-que-flaco-favor-le-estas-haciendo-adrian-de-la-garza
https://www.detona.com/articulo/ficciones-contra-realidades-episodio-iii

Con estos datos, se cuenta solo el chiste de que podrá participar en esos comicios de manera indirecta.

https://www.detona.com/articulo/machismo-exacerbado-causa-feminismo-desbocado-episodio-iv
https://www.detona.com/articulo/algo-peor-que-los-influencers-si-los-activistas-de-pacotilla-episodio-v

Por eso la opinión pública está tan desorientada pues para amolarla de acabar, quien asegura tal libelo ejerce el periodismo.

https://www.detona.com/articulo/karina-barron-en-prision-por-extorsion-senador-waldo-fernandez

Dicha persona aguanta una consulta legal y si lo hace, se dará cuenta de la barrabasada que ha dicho, porque los tribunales electorales son claros diamadre respecto a la prohibición de que es objeto Karina.

https://www.detona.com/articulo/prision-preventiva-para-barron-fernandez-defiende-su-nombre

Y voy más allá: Quienes se presten a disfrazar el activismo electoral de la susodicha serán cómplices de un delito, con las consecuencias legales debidas.

https://www.detona.com/articulo/karina-n-inicio-del-caso-explosivo-senator-fernandez-habla

Entonces, Karina está imposibilitada para participar directa o indirectamente en cualquier actividad política hasta que quede libre de la imputación que se le comprobó: Octubre 13-2027.

Tan tan.

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Plácido Garza

Plácido Garza

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

El 29 de septiembre de 2022, Plácido Garza fue incluido en la Enciclopedia de la Literatura en México por su libro “Irreverente” con más de un millón de copias vendidas, donde se le destaca en la reseña como “disparador incansable de ideas, algunas provocadoras, otras, lapidarias”. Es reconocido por su tono fresco y mordaz de crítica política y social, así como una viva expresión de la lengua y la cultura mexicana, mezcla antagónica generada por la proximidad con Estados Unidos.

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