Memoria contra el silencio: la verdad como deuda con las víctimas de graves violaciones a derechos humanos

Cada 24 de marzo, en el marco del Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y la Dignidad de las Víctimas, la comunidad internacional recuerda que conocer lo ocurrido frente a las violaciones más graves no es sólo un ejercicio de memoria, sino un derecho fundamental de las víctimas, pero también una obligación ineludible de los Estados. Esta conmemoración no es meramente simbólica: interpela a las sociedades a confrontar su pasado y su presente, especialmente en contextos donde la violencia y la impunidad han dejado heridas abiertas. En escenarios marcados por la violencia, el silencio no es neutral: es una forma de perpetuar la injusticia. Frente a ello, la memoria se erige como un acto de resistencia y la verdad como una exigencia ética y jurídica irrenunciable. En el caso de la desaparición de personas en México, esta tensión entre memoria y silencio adquiere una dimensión particularmente dolorosa, pero también profundamente reveladora del papel que deben asumir el Estado y la sociedad.

Es importante recordar que la desaparición de personas no es únicamente un delito; es una violación múltiple y continuada de derechos humanos que desgarra el tejido social. No sólo priva de la libertad a quien desaparece, sino que somete a sus familias a una incertidumbre permanente, a una espera sin tiempo ni respuestas. En este contexto, el derecho a la verdad no es una abstracción jurídica: es la posibilidad concreta de reconstruir lo ocurrido, de conocer el paradero de las personas desaparecidas e identificar a los responsables. En distintas regiones del país, la historia reciente está atravesada por episodios de violencia que han dejado miles de víctimas y una profunda deuda institucional. Casos emblemáticos, como los vinculados a desapariciones masivas en la región norte, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa o los hallazgos en el Rancho Izaguirre, evidencian no sólo la actuación de grupos criminales, sino también omisiones, negligencias o incluso posibles niveles de aquiescencia por parte de autoridades. Esta realidad ha obligado a las familias a convertirse en buscadoras, investigadoras y defensoras de derechos humanos, ante la insuficiencia de las respuestas estatales. La verdad, en este contexto, es mucho más que un dato o una narrativa oficial; es un proceso complejo que implica investigación diligente, acceso a archivos, reconocimiento de responsabilidades y, sobre todo, la participación activa de las víctimas. Sin verdad, no hay justicia posible; y sin justicia, la memoria se convierte en una carga insoportable en lugar de una herramienta de transformación. Hablar de la verdad como una deuda implica reconocer que el Estado no ha cumplido plenamente con su obligación de garantizarla. Esta deuda no se salda con declaraciones ni con actos simbólicos aislados, sino con políticas públicas sostenidas, investigaciones efectivas y mecanismos reales de rendición de cuentas. Pero también interpela a la sociedad: el olvido colectivo, la normalización de la violencia y la indiferencia son formas de complicidad que deben ser cuestionadas.

La memoria, entonces, no es sólo un ejercicio retrospectivo; es una práctica política orientada al presente y al futuro. Recordar a las personas desaparecidas, nombrarlas, reconstruir sus historias y exigir verdad es también una forma de resistir la deshumanización. En este sentido, las iniciativas de colectivos de familiares en México –y particularmente en Coahuila– han demostrado que la memoria puede convertirse en motor de cambio, en una exigencia constante que incomoda al poder y rompe el silencio. En un país donde la desaparición sigue siendo una herida abierta, insistir en el derecho a la verdad es insistir en la dignidad. La verdad no es concesión del Estado, es un derecho de las víctimas y una condición indispensable para la reconstrucción del Estado de Derecho. Mientras no se esclarezcan los hechos y no se conozca el destino de cada persona desaparecida, la deuda seguirá vigente. Porque frente al silencio, la memoria no sólo recuerda: también exige. Y en esa exigencia, la verdad deja de ser una aspiración para convertirse en un imperativo de justicia. El autor es coordinador General de la Academia Interamericana de Derechos Humanos Este texto es parte del proyecto de Derechos Humanos de VANGUARDIA y la Academia IDH