Memoria, recuerdos y vino

Hemos visitado de manera imaginaria varios restaurantes de la ciudad y hemos aplaudido a varios personajes culinarios. Vamos a sumar a toda esta grandeza, uno de los grandes motivos que nos unen en la mesa.

Su servidora estudió sommelier en vino mexicano en el Colegio Mexicano del Vino. Ya con una trayectoria de alzar la copa de unos años atrás. Gracias a mis colegas y amigas como la historiadora y sommelier Teresa Mora y la licenciada en turismo y sommelier Daniela Peña, empecé a tomarme un gusto y conexión muy particular al vino. Empezar a entenderlo no me fue fácil ya que prácticamente era abstemia.

Ellas me hicieron borracha. Evidentemente no tengo sus tablas, ni conocimiento. Pero tengo ya esa jiribilla por maridajes, aromas, sabores que me representan como cocinera.

Coahuila es el Estado con más medallas, 1700 de 3000 qué ha recibido México por la calidad de sus vinos tanto nacionales como internacionales. Sin duda un orgullo para Coahuila y para nuestra Suave Patria diría el poeta Jerezano López Velarde en la reflexión de la identidad. Estos valles producen buen vino y su gastronomía es el maridaje perfecto a cada una de sus diferentes uvas, ya sea un vino monovarietal o un ensamble de varias uvas de la región.

Cuando hablamos de los maridajes damos por hecho que las tablas de quesos y charcuterías son lo ideal, así como pizzas y pastas. Y sin duda no está mal, pero si vamos a nuestra tierra, a nuestra sazón, a lo que se cultiva y a lo que se da en nuestra región, sin duda es perfecto. Desterramos la creencia que unos tacos al pastor, un mole y hasta un pozole son perfectos con ciertos vinos. Y que tampoco es regla a seguir con que es con cierto vino. Sólo es sugerencia, el chiste es disfrutar.

Entonces nos preguntamos ¿el vino es para ciertas personas? El tema del precio son los altos impuestos que se recaudan en este país, lo que incrementa el costo. De buenas que ya se está legislando.

Beber vino no sólo te pone fantástico, es un gran antioxidante, contiene resveratrol y este cutis no es gracias al bótox. Podemos empezar con la historia y la misma nos marca que los Jesuitas formaron la Misión de Santa María de Las Parras en 1598. Habitaron y se quedaron al encontrar vides silvestres y manantiales con un clima ideal para cosechar uvas.

La vitivinícola más antigua del continente, como lo marca la historiadora Teresa Mora, en su libro “Uvas , tierra y memoria (Coahuila, raíz de la vitinivicultura en América)” es Casa Madero, que es hoy icono de buenos vinos, que ha dado pauta a otras celebridades en la copa, tendremos mucho que decir de esta bodega.

Hay tema que conversar referente al vino mexicano y sobre todo de la región. Y poder apreciar desde lo más profundo su valor; el campo, el cuidado y crecimiento, desde ahí comienza el proceso. No es esa copa de cristal con un líquido tonos rojos intensos o violáceos, es una historia contada en cada sorbo y para contarla hay varios personajes que merecen ser nombrados.

Desde quienes siembran hasta el enólogo que es pieza clave en la elaboración de vino de calidad. Sorprendente la cantidad de mujeres que ya figuran en la industria del vino en diversas actividades y en Coahuila tenemos varias que iremos mencionando y que son pioneras en poner feromonas e intensión en nuestros vinos.

Además de las sommelier que se ha preparado para brindar experiencias en maridajes para dejar claro los sabores de nuestra cocina se integran perfecto a nuestra memoria gastronómica y nuestro sentir culinario.

Así que prepara tu copa y ¿qué te parece si catamos un Vino de Parvada?

Un vino joven del Valle de Parras creado por la enóloga Lucía Garcia. Empecemos con un vino joven, guapo y amable. Cardenal, un vino excelente y vamos a activar nuestro modo imaginación para ir a lugares muy dentro de nuestros sabores y aromas. Tus recuerdos son importantes y se activan al cerrar los ojos y saber que tu copa te va narrar una gran historia.

Nos vemos en la próxima columna con una copa de Cardenal de vitívinicola Parvada. Con sugerencias gastronómicas de esta región. Precios, dónde puedes adquirirlos y quiénes están detrás de la magia.

Que nuestro imaginario sea la nueva narrativa, de no ver el Tik Tok y sí ver lo que existe dentro de un recuerdo que nunca se ha ido, que ahí está guardado en la caja de Pandora para que lo redescubras para disfrutar de un maridaje excelente.

Iniciamos este viaje con vinos jóvenes y ya después nos vamos a la barrica y la guarda.

Nos vemos en la próxima. Y recuerda: La vida es una gran receta.