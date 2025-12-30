México enfermo

Opinión
/ 30 diciembre 2025
    México enfermo
    FOTO: OLGA KONONENKO/UNSPLASH

Si a los estadounidenses les da gripa, a los mexicanos nos crece el tumor, la pulmonía y un seguro social tan lento

Vemos sin erradicar las diferencias sociales. Mientras muy pocos gozan de todo, la población mayoritaria carece hasta de lo indispensable.

Trabajo, en las ciudades progreso, abunda. Para mantener el sistema activo. Las vacantes rotativas de obreros. Fidelidad al esclavista. Jornadas extendidas. Devorados utópicos.

TE PUEDE INTERESAR: Del HUB a la Selva

Crece la cantidad de familia. Eufóricos desafían mediante la cerveza, la legalización de la mariguana. Crico de por medio, aguantan hasta tres días sin dormir. Nuevos barrios periféricos. Imposibles de caminar a la caída del sol.

Armas largas, cortas y la doble cara de la iglesia exacerbada. Homilía demanda obediencia ciega. Terrorismo empresarial. Besa la mano de quien mantiene. Si es tan maligno el comunismo, como es entendible en el capitalismo la cantidad de pobres, muertos de hambre, vagabundos, homicidas y la superinflación.

La nación vecina del agente naranja ni siquiera puede ayudar a sus enfermos. Letalidad. Ahorros esfuman las primeras citas médicas. Tarifa de muerte.

Si a los estadounidenses les da gripa, a los mexicanos nos crece el tumor, la pulmonía y un seguro social tan lento.

Ni el IMSS, ISSSTE o las instancias estatales destierran la burocracia de los ladrones sindicalizados.

Los puede escuchar sin menor problema de conciencia su fantasmal acontecer. En la Unidad de Cuidados Intensivos después de medianoche la enfermera dicta la pausa cínica.

Medicamento controlado sobrante para venta. Las bitácoras mencionan la utilización. Más no han sido utilizados en el enfermo terminal. A esos personajes metástasis en nivel cuatro.

Van ya de salida, como el año.

Prestadores de funerales presentan condolencias por adelantado. El folleto para hacer menos pesado el tránsito de la morgue a la funeraria, el horno crematorio o el panteón.

México enfermo. En su suelo el arsénico, cianuro y miles de partículas contaminantes, en los cimientos de sus viviendas.

En el aire, el ángel de la desolación convoca enfisema, detonadores de cambios de conciencia y humores.

Morir es cosa seria. Pero hacerlo todos los días, resulta inconfesable.

Temas


Enfermedades
Opinión

Localizaciones


México

Gerson Gómez

Gerson Gómez

Morelense de cepa Regiomontana. LCC con especialidad periodismo (UANL). Doctor en Artes y Humanidades (I.C.A.H.M.). Tránsfuga de la mesa de redacción en diferentes periódicos como El Diario de Monterrey, Tribuna de Monterrey, y del grupo Reforma en el matutino Metro y vespertino El Sol. Escort de rockeros, cumbiamberos, vallenatos y aprendices al mundo de la farándula. Asiste o asistía regularmente a conciertos, salas de baile, lupanares, premieres, partidos de fútbol y hasta al culto dominical. Le teme al cosmos, al SAT, a la vejez y a la escasez de bebidas etílicas. Practica con regularidad el ghosting. Autor de varios libros de crónica como Hemisferio de las Estaciones, Crónicas Perdidas, Montehell, Turista del Apocalipsis, Monterrey Pop, Prêt-à-porter: crónicas a la medida y Perros ladrando a la luna en Monterrey

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Anuario 2025: El año en que Saltillo despidió a figuras y vidas que dejaron huella

Anuario 2025: El año en que Saltillo despidió a figuras y vidas que dejaron huella
Saltillo 2025: Las 10 obras y proyectos que marcaron un antes y un después

Saltillo 2025: Las 10 obras y proyectos que marcaron un antes y un después
Anuario 2025: Los hechos que marcaron el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum, entre los reflectores y las sombras en su primer año en el poder
Los hechos que encendieron el debate, transformaron la forma de ver las cosas y cambiaron las estructuras de una era, para dar paso al nuevo año 2026.

10 hechos que dispararon conversaciones y ecos de un cambio de era en el 2025

De acuerdo con expertos, eliminar los cruces ferroviarios a nivel de calle es clave para evitar percances.

Expertos alertan retos de seguridad para el tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo
En la mayor parte de los casos, los emprendedores argumentaron los cierres por situaciones adversas a su actividad.

Aumenta 50% abandono de proyectos emprendedores en Coahuila
La felicidad rara vez se entiende desde una lista de éxitos.

7 preguntas honestas para ser más feliz en 2026
true

El Sanedrín revela el secreto del arca de la alianza