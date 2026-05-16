México, entre la verdad y la sospecha

El filósofo Byung-Chul Han ha descrito este fenómeno como una “crisis de sentido” y una “crisis de verdad”. Según su análisis, la sociedad contemporánea vive bajo el imperativo de la transparencia: todo debe mostrarse, difundirse y comentarse de inmediato. Claro está, no todo, sólo lo que convenga a nuestros intereses. El problema es que esta abundancia no produce comprensión, sino saturación. La información se multiplica a tal velocidad que ya no existe tiempo para contrastarla, interpretarla o darle contexto. En lugar de reflexión, predominan las reacciones instantáneas; en lugar de conocimiento, sobresale la impresión emocional.

Vivimos en una época paradójica. Nunca habíamos tenido acceso a tanta información y, sin embargo, jamás había sido tan difícil distinguir con claridad qué es verdadero y qué es falso. Las redes sociales, los portales digitales y los servicios de mensajería han democratizado la circulación de noticias, pero también han abierto la puerta a una forma de confusión colectiva donde los hechos pierden peso frente a las emociones, los prejuicios y las lealtades políticas.

La consecuencia es profunda. La verdad deja de ser el resultado de un proceso de análisis y verificación para convertirse en aquello que logra mayor impacto, más clics o más compartidos. En este terreno fértil surge la posverdad, concepto que, como señala Maurizio Ferraris, define una característica esencial de nuestro tiempo: la dificultad para distinguir entre realidad y ficción en un mundo dominado por la red.

No se trata solamente de que circulen mentiras. Como advierte Enrique Soler, el verdadero problema es que ha dejado de importar si algo es cierto. Lo que cuenta es si confirma nuestras creencias, fortalece nuestra identidad o perjudica al adversario político. La verdad se vuelve secundaria; lo decisivo es la utilidad emocional o ideológica del mensaje.

En México, esta situación adquiere una dimensión particularmente delicada. Las recientes detenciones de exfuncionarios, las acusaciones de vínculos entre autoridades y grupos criminales, así como la constante aparición de filtraciones y testimonios, generan un ambiente de sospecha permanente. Cada día surgen nuevas versiones sobre presuntos nexos entre el poder político y el narcotráfico. Algunas tienen fundamento; otras responden a intereses políticos o mediáticos. Todas circulan con la misma velocidad y con idéntica capacidad de provocar indignación.

Así, la opinión pública suele dictar sentencia antes que los tribunales. El principio jurídico de presunción de inocencia queda subordinado a la lógica del espectáculo informativo. Una detención se interpreta como prueba definitiva; una filtración se convierte en condena moral; un rumor termina por consolidarse como certeza colectiva. La verdad procesal es desplazada por la verdad mediática.

El término “narcogobierno” sintetiza esta tensión: puede expresar una preocupación legítima sobre la infiltración del crimen organizado en las instituciones del Estado, pero también puede transformarse en una etiqueta simplificadora que reduce la complejidad del problema a una consigna política. Un caso concreto se generaliza hasta convertirse en evidencia de una corrupción absoluta, mientras cualquier prueba incómoda puede ser descalificada como conspiración o ataque partidista.

En este contexto, las redes sociales amplifican la polarización. Como explica Manuel Castells, el poder de la información no radica únicamente en su contenido, sino en su capacidad para circular rápidamente y de forma segmentada. Los algoritmos muestran a cada usuario aquello que confirma sus creencias previas. El resultado es una ciudadanía fragmentada en burbujas informativas donde cada grupo consume su propia versión de la realidad.

Las consecuencias para la democracia son graves. La desinformación erosiona la confianza en las instituciones, desacredita al periodismo profesional, fomenta teorías conspirativas y alimenta el cinismo social. Cuando todo parece manipulable, los ciudadanos dejan de creer no sólo en los gobiernos, sino también en la posibilidad misma de conocer la verdad.

Y sin verdad compartida, la democracia se debilita. Porque la vida democrática depende de la deliberación racional, del debate basado en hechos y del reconocimiento de una realidad común. Si cada grupo construye su propio universo de “hechos alternativos”, el espacio público se convierte en un campo de confrontación emocional donde desaparece la posibilidad de acuerdos.

Frente a esta realidad, no basta con exigir regulaciones a las plataformas digitales. Es indispensable fortalecer la alfabetización mediática y el pensamiento crítico. La ciudadanía debe aprender a distinguir entre acusación y prueba, entre opinión y evidencia, entre narrativa y sentencia. La democracia requiere ciudadanos capaces de verificar fuentes, contextualizar datos y resistir la tentación de juzgar impulsivamente.

El desafío de nuestro tiempo consiste en recuperar el valor de la verdad en medio del ruido. La abundancia de información no garantiza conocimiento; la transparencia no equivale a claridad; la viralidad no es sinónimo de certeza. En un país marcado por la violencia, la corrupción y la polarización, confundir sospecha con culpabilidad o visibilidad con verdad puede ser tan peligroso como la mentira misma.

México necesita instituciones sólidas, periodismo responsable y ciudadanos críticos. Pero, sobre todo, necesita reconstruir un compromiso ético con los hechos. Porque sólo cuando la verdad vuelve a importar es posible defender la justicia, la confianza y la democracia. Así las cosas.