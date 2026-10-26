México: ganancias bancarias e impulso económico

Recientemente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB) reportó que de enero a agosto de este año los bancos en el país obtuvieron utilidades por 199.7 mil millones de pesos (mmdp), con reducción de 4.8% respecto al mismo periodo del año pasado que se acumularon 203.17 mmdp, lo cual represente el quinto mes consecutivo con caída anual en el rubro.

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A reserva de que en México es considerable el costo crediticio en promedio (10.3% hipotecario, automotriz 14%, nómina 27%, tarjeta de crédito 38%, empresarial 16% y personal 39%, más comisiones), lo anterior puede deberse a la reducción paulatina de la tasa de interés referencial que establece el Banco de México, la cual se ha reducido paulatinamente desde 11.25% en marzo de 2024 a 6.5% actual, lo cual, aparte de disminuir relativamente los ingresos por intermediación, puede endurecer las condiciones de los créditos, además del entorno de estancamiento en el crecimiento económico por factores externos, entre estos la negociación en curso del T-MEC y la política arancelaria del actual gobierno de Estados Unidos.

Según la misma fuente, los créditos al consumo e hipotecarios son los que sostienen en mayor medida los ingresos por intereses de los bancos en el país, más que los créditos empresariales, porque de enero a junio de este año los primeros aumentaron 6.4% y los segundos 4% respecto al mismo periodo del año pasado, por su parte los terceros se redujeron -14.9% en el mismo periodo.

La dinámica del sector financiero depende en gran medida de las variables macro de la economía general. Pero también la intermediación bancaria adecuada y eficaz (ahorro-crédito) es fundamental para el crecimiento económico, por el financiamiento al consumo, la inversión directa y otros rubros, así, esta reducción de ganancias por intereses implica que el conjunto de bancos, aún en situación de competencia, no reducirán las tasas crediticias ni comisiones en el futuro cercano, de igual manera no se ampliará el reducido acceso de las micro, pequeñas y medianas empresas al financiamiento bancario, aun que el índice de morosidad se sitúa en un aceptable 4.7%.

La reducción en las ganancias por intereses del sector bancario estrictamente no está asociada a una situación de riesgo o distorsiones económicas, porque aún con la caída sus utilidades son considerables.

El estancamiento en el crecimiento no es por una situación específica actual, sino que se remonta a décadas pasadas -inclusive a nivel global-, condición de la economía nacional a la que en su medida han contribuido los bancos nacionales y extranjeros en el país, por el excesivo costo del dinero (tasas crediticias) y lo selectivo del crédito.

Son más de cincuenta las entidades financieras de intermediación, sin embargo, la actividad se concentra en siete de éstas -BBVA, Banamex, Banorte, HSBC, Santander, Scotiabank e Inbursa- con más de 80% de las ganancias generadas, instituciones que, según la CNBV, se encuentran en posición de rentabilidad y seguridad en el respaldo de transacciones.

El incremento de ganancias bancarias debe estar ligado al impulso de la economía en gran parte por dicha intermediación financiera, con la modernización de sus servicios y el acceso a estos, con ampliación del crédito efectivo, así como la disminución del costo del dinero por intereses y comisiones.