México: País de sicarios

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Opinión
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    México: País de sicarios
    CUARTOSCURO

En la batalla por las mentes juveniles, el crimen organizado sigue imponiéndose en las redes sociales, lo cual repercute en la evolución de la guerra contra los criminales

Hoy sabemos que, desde 2012, el CJNG entrenaba jóvenes sicarios en el Rancho Izaguirre, localizado en Teuchitlán, Jalisco. ¡13 años después!, el 5 de marzo de 2025, la OSC Guerreros Buscadores de Jalisco informó de su existencia. Fue así como salió a la luz la indolencia gubernamental.

Después de la epidemia de COVID se dispararon las desapariciones de jóvenes de entre 15 y 19 años en varias entidades. En la CDMX las cifras aumentaron 448 por ciento entre 2021 y 2024 (pasaron de 33 a 181). Eso nos llevó a establecer –en el Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México que coordino– que una causa es el uso que los cárteles hacen de las redes sociales para reclutar jóvenes para el sicariato.

https://vanguardia.com.mx/opinion/la-jugada-de-sheinbaum-contra-eu-CD21114879

En abril de 2025 presentamos un primer estudio sobre el reclutamiento por TikTok y la semana pasada publicamos una segunda investigación. Encontramos que, después de Rancho Izaguirre, el contenido criminal subido a esa plataforma se sofisticó e intensificó, aprovechándose de la lentitud e insuficiencia de la reacción gubernamental.

Para fundamentar la política federal, analizamos las 415 mañaneras conducidas por la presidenta entre el 1 de octubre de 2024 y el 8 de junio pasado. En los primeros meses privó la indiferencia; luego se descubrió el Rancho Izaguirre, que tomó al gobierno por sorpresa. La improvisación se hizo evidente en la comparecencia del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en la mañanera del 24 de marzo de 2025. Sin dar muchos detalles, aseguró que la policía cibernética “realizó” búsquedas, revisó “distintas plataformas” y solicitó la “baja de muchas páginas”. Luego mejoró.

El 22 de octubre de 2025, García Harfuch fue al Senado a glosar el primer informe de la Presidenta. Ninguno de los senadores presentes en el pleno lo cuestionó sobre el rancho Izaguirre, el reclutamiento en redes y el papel de las tecnológicas. El presidente de la Comisión de Derechos Digitales, el senador Luis Donaldo Colosio, se concretó a preguntar sobre el impuesto a los videojuegos violentos. García Harfuch, sin dar detalles, mencionó la participación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la colaboración de las tecnológicas.

Entretanto, la Presidenta había instruido a la Secretaría de las Mujeres (SM) y a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) para que negociaran un acuerdo con Google, Meta y TikTok. Se anunció el 11 de marzo de este año; es voluntario y está constreñido a combatir la violencia contra las mujeres.

Después de un año y tres meses de Rancho Izaguirre, la reacción de Morena se caracteriza por el desorden, la opacidad y el temor a confrontar a las tecnológicas. Sabemos que han participado cuatro dependencias (la ATDT, el CNI, SM y SSPC), pero no si la Presidenta o la SSPC las coordina o si cada cual va por su lado. El gobierno sigue confiando en que las tecnológicas se autorregularán y ha renunciado a normar su trabajo para evitar, supongo, abrir otro frente con el presidente de Estados Unidos, que las apoya de manera beligerante.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/los-sicarios-del-puerquito-rosa-ya-suman-5-asesinatos-donde-aparecen-cuerpos-junto-a-un-peluche-en-culiacan-CB21130406

Finalmente, la opacidad se observa en la ausencia de un programa gubernamental de monitoreo de redes sociales, como existen en los países que entienden el enorme peso de las siete grandes tecnológicas (seis estadounidenses y una china). En España, por ejemplo, está el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe), que recopila y difunde estadísticas sobre el discurso de odio y el contenido retirado por las plataformas.

Lógicamente, en la batalla por las mentes juveniles, el crimen organizado sigue imponiéndose en las redes sociales, lo cual repercute en la evolución de la guerra contra los criminales. En 2025, el Gobierno Federal detuvo a 32 mil 588 generadores de violencia (cifra estimada), pero los cárteles reclutaron aproximadamente a 20 mil jóvenes, según cálculos del matemático Rafael Prieto-Curiel, del Centro de Ciencias de la Complejidad de Viena. ¿Cuántos reclutarán durante el Mundial de futbol?

México es un país de sicarios adoctrinados por –y reclutados en– las redes sociales.

Rodrigo Peña y Alejandra Arias coordinaron a un equipo de seis investigadores que elaboraron “Del scroll al jale. Cómo se recluta en TikTok”. Disponible en https://shorturl.at/bNFhS.

@sergioaguayo

Colaboraron Mariana Paz, Dulce Torres y Elena Simón

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Sergio Aguayo

Sergio Aguayo

Sergio Aguayo Quezada es un académico, analista, internacionalista y promotor mexicano de los derechos humanos y la democracia. Egresado de la Universidad de Guadalajara.

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