México: Tipo de cambio y los factores externos

Después de algunos meses de apreciación, el peso mexicano sorpresivamente ha tenido caída, de rondar 16.40 pesos por dólar en la primera quincena de abril a 18.40 pesos por dólar el 9 de octubre, lo cual ha generado incertidumbre en los ámbitos público y privado respecto a planeación, presupuestos y compromisos crediticios en moneda extranjera.

El desliz cambiario no se debe a distorsiones económicas del país, sino a factores del entorno financiero internacional.

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Recientemente los mercados financieros apuntaron perspectivas a la decisión de la Reserva Federal estadounidense para determinar su tasa de interés referencial, la cual, el 16 de septiembre pasado, elevó su rango entre 3.75% a 4% anual, de tal manera que el diferencial respecto a las tasas en México disminuyó, lo que previsiblemente incentivó traslado de activos a Bonos del Tesoro a diez años con 5.31% de rendimiento y a treinta años con 5.61%, niveles de rentabilidad que no se presentaban desde hace 24 años.

De acuerdo con el Banco de Pagos Internacionales (Revista IMEF, 10-26), en el mercado de divisas sólo alrededor de 20% se realizan para efecto de intercambio comercial y alrededor de 80% para transacciones financieras y especulativas.

La estrategia carry trade consiste comparativamente en contratar crédito a tasas de interés menores, para efecto de invertir dicho dinero en instrumentos de ahorro con mayores rendimientos, así el diferencial de tasas genera rendimientos planeados a plazos determinados, lo cual es previsible que suceda en transacciones peso-dólar y viceversa, pero cuando el diferencial de tasas es menor entre nuestro país y otros -caso Estados Unidos- se presenta aversión al riesgo, lo que genera cancelación de operaciones para dirigir la inversión con supuesta certidumbre, lo cual ha depreciado al peso mexicano en el mercado internacional.

Otro factor externo son los bloqueos intermitentes o totales en los estrechos de Ormuz y Bab el-Mandeb en la península arábiga, si estos continúan persistirán altos precios del petróleo e inflación global al alza, así tenderán a incrementarse rendimientos financieros, lo que provocaría presiones a la divisa mexicana.

Aún se tiene margen de maniobra, porque en 2020 el tipo de cambio alcanzó 25.76 pesos por dólar y en febrero de 2025 fue 21.29, paridades que distan mucho de las actuales.

Según BBVA Research México (S. Herrera, El Financiero, 01-10-26) el tipo de cambio de equilibrio es alrededor de 18.9 pesos por dólar, para que no disminuyan exportaciones y, a su vez, no se encarezcan importaciones; es de esperar que al cierre del año la paridad se ubique alrededor de 18 pesos por dólar.

Si bien se plantea que el ciclo de la economía mexicana poco a poco sostiene su propia dinámica sin depender de la Unión Americana, los inversionistas en cartera deciden por rentabilidad y seguridad.

Por lo anterior, tanto la autoridad monetaria del vecino país, como la Junta de Gobierno del Banco de México, se encuentran en una disyuntiva: la primera porque si continúa el conflicto bélico en Medio Oriente el nivel de precios tendrá altas presiones en esa economía (actualmente en 3.4% de inflación), lo cual haría necesario otro aumento en tasas, pero negativamente en septiembre sólo se generaron 29,000 empleos no agrícolas, muy distante de los 90,000 que se esperaban, lo que implicaría mantener sin cambios el rendimiento financiero.

Por otra parte, en nuestro país el Banco Central ha sostenido la tasa de interés en 6.50% dado que las presiones inflacionarias son externas y no por demanda interna, sin embargo, si el rendimiento aumenta en el vecino país, los movimientos de activos financieros depreciarían aún más al peso mexicano.

Sostener disciplina fiscal, impulsar consumo con inversión pública productiva y transferencias sociales, con exportaciones en ascenso, creación de empleo formal, elevar recaudación, negociación favorable del tratado comercial bilateral y mantener el grado de inversión, son factores que superarían las amenazas externas sobre el peso mexicano.