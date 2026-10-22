Reporta FGR hallazgo de 3 fosas clandestinas en Coahuila, en 2025

La situación está documentada en el informe ¿Cuántas fosas clandestinas se encontraron realmente en México durante 2025? Lo que sabemos y los límites de lo que podemos conocer , elaborado por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Artículo 19 y Data Cívica.

Coahuila registró tres fosas clandestinas en el municipio de San Juan de Sabinas durante 2025, de acuerdo con información de la Fiscalía General de la República (FGR). Sin embargo, la Fiscalía estatal no respondió una solicitud de información sobre estos hallazgos, pese a haber solicitado una prórroga, lo que impidió conocer los datos correspondientes a la entidad.

El documento expone diferencias entre los registros de la FGR y los datos obtenidos directamente de las fiscalías estatales mediante solicitudes de transparencia. Mientras la autoridad federal reportó 32 fosas clandestinas en 6 entidades, las respuestas de las fiscalías locales permitieron documentar 651 en 16 estados.

En el caso de Coahuila, el informe señala que la Fiscalía General del Estado solicitó una prórroga para responder, pero, una vez vencido el plazo, no emitió contestación.

Esta falta de información, advierten las organizaciones, limita la posibilidad de conocer la dimensión de los hallazgos y dificulta el seguimiento de las investigaciones relacionadas con personas desaparecidas.

DIFERENCIAS ENTRE REGISTROS FEDERALES Y ESTATALES

De acuerdo con los datos proporcionados por la FGR, Tamaulipas concentró la mayor cantidad de fosas clandestinas reportadas en 2025, con 15, equivalentes a 46.9 por ciento del total. De estas, 14 fueron localizadas en Matamoros y una en Llera.

Jalisco ocupó el segundo lugar, con seis fosas en el municipio de Teuchitlán, mientras que Guerrero registró cinco: cuatro en Acapulco de Juárez y una en Taxco de Alarcón.

Las seis restantes se distribuyeron entre Coahuila, con tres en San Juan de Sabinas; Michoacán, con dos en Tacámbaro, e Hidalgo, con una en Tenango de Doria.

En contraste, las respuestas de las fiscalías estatales permitieron identificar 651 fosas clandestinas en 16 entidades. La diferencia entre ambos registros evidencia inconsistencias en la información disponible y limita la posibilidad de establecer un panorama nacional completo.

El informe también documenta problemas de acceso a la información en otras entidades. Baja California reservó los datos durante cinco años; Nayarit tampoco respondió a la solicitud, mientras que en Hidalgo la petición concluyó con una resolución de incompetencia.

FAMILIAS BUSCADORAS ENFRENTAN FALTA DE INFORMACIÓN

El documento advierte que, ante la ausencia de búsquedas efectivas en vida y de investigaciones suficientes, las familias de personas desaparecidas se ven obligadas a realizar labores de búsqueda en terrenos donde podrían existir fosas clandestinas.