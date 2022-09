No me conozcas, amor. No me conozcas.

No sabes quién soy. Yo, desgraciadamente, sí lo sé.

Si lo supieras te alejarías de mí y no volvería yo jamás a verte.

Deja entonces que llegue a ti no como soy, sino como no soy. Déjame contarte mis mentiras. Las puedo decir sin que la voz me tiemble porque yo soy la mentira.

La mentira sí, pero una mentira que te ama y que por eso miente. El amor me justifica. Te ...