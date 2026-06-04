Mirador 04/06/2026

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Opinión
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    Mirador 04/06/2026

Recuerda a doña Antea. La evoca todo el día. Todos los días la evoca

Variaciones opus 33 sobre el tema de Don Juan.

Don Juan ha envejecido.

También los donjuanes envejecen.

Últimamente le ha dado por pensar, y eso lo inquieta demasiado, pues cuando los grandes personajes de la literatura de España empiezan a pensar, al mismo tiempo empiezan a morir. Le sucedió a don Quijote, y Don Juan no quiere que le suceda a él.

Lo que hace entonces para no pensar es recordar.

Recuerda a doña Antea.

La evoca todo el día.

Todos los días la evoca.

Por la mañana la imagen de la bella mujer es la primera que a su mente acude.

Por la noche sueña en ella.

Mil mujeres poseyó en su vida el caballero sevillano.

Doña Antea es la única que no pudo poseer.

¡Hasta mañana!...

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Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

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