Mirador 04/06/2026
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TEMAS
Recuerda a doña Antea. La evoca todo el día. Todos los días la evoca
Variaciones opus 33 sobre el tema de Don Juan.
Don Juan ha envejecido.
También los donjuanes envejecen.
Últimamente le ha dado por pensar, y eso lo inquieta demasiado, pues cuando los grandes personajes de la literatura de España empiezan a pensar, al mismo tiempo empiezan a morir. Le sucedió a don Quijote, y Don Juan no quiere que le suceda a él.
Lo que hace entonces para no pensar es recordar.
Recuerda a doña Antea.
La evoca todo el día.
Todos los días la evoca.
Por la mañana la imagen de la bella mujer es la primera que a su mente acude.
Por la noche sueña en ella.
Mil mujeres poseyó en su vida el caballero sevillano.
Doña Antea es la única que no pudo poseer.
¡Hasta mañana!...