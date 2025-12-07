Mirador 07/12/2025
HISTORIAS DE LA CREACIÓN DEL MUNDO
El Espíritu le preguntó al Señor:
–¿A quién quieres más? ¿A los animales o al hombre?
Con otra pregunta respondió el Señor:
–¿A quién crees tú que quiero más?
–Seguramente al hombre –contestó el Espíritu–. Lo hiciste a imagen y semejanza tuya.
–Te equivocas –lo corrigió el Señor–. Quiero más a los animales.
–¿Por qué? –se asombró el Espíritu.
Replicó el Señor:
–Porque ningún animal ha dicho nunca que es mi representante y que habla en mi representación.
