Mirador 07/12/2025

Opinión
/ 7 diciembre 2025
HISTORIAS DE LA CREACIÓN DEL MUNDO

El Espíritu le preguntó al Señor:

–¿A quién quieres más? ¿A los animales o al hombre?

Con otra pregunta respondió el Señor:

–¿A quién crees tú que quiero más?

–Seguramente al hombre –contestó el Espíritu–. Lo hiciste a imagen y semejanza tuya.

–Te equivocas –lo corrigió el Señor–. Quiero más a los animales.

–¿Por qué? –se asombró el Espíritu.

Replicó el Señor:

–Porque ningún animal ha dicho nunca que es mi representante y que habla en mi representación.

¡Hasta mañana!...

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

