Mirador 09/05/2026

Habrá quien diga que era un hombre generoso. Algún otro opinará que era un manirroto. Ambos tendrán razón.

Me habría gustado conocer a Jackie Gleason, el gran comediante de la televisión americana.

Una vez Gleason le preguntó a un croupier de Las Vegas:

–¿Cuál es la propina más alta que has recibido en tu vida?

Respondió el hombre:

–Mil dólares.

Le dijo Gleason:

–Aquí tienes 2 mil. Quiero ser yo el que te ha dado la mejor propina.

El croupier tomó el dinero y lo agradeció.

–Y dime –le pidió el comediante–. ¿Quién te dio la propina de mil dólares?

Contestó el otro:

–Usted.

Me habría gustado conocer a Jackie Gleason. Sabía que al final de la vida no nos queda sino lo que hemos dado a los demás.

¡Hasta mañana!...