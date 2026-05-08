Mirador 09/05/2026

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Opinión
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    Mirador 09/05/2026

Me habría gustado conocer a Jackie Gleason, el gran comediante de la televisión americana.

Habrá quien diga que era un hombre generoso. Algún otro opinará que era un manirroto. Ambos tendrán razón.

https://vanguardia.com.mx/opinion/mirador-08-05-2026-AD20547755

Una vez Gleason le preguntó a un croupier de Las Vegas:

–¿Cuál es la propina más alta que has recibido en tu vida?

Respondió el hombre:

–Mil dólares.

Le dijo Gleason:

–Aquí tienes 2 mil. Quiero ser yo el que te ha dado la mejor propina.

El croupier tomó el dinero y lo agradeció.

–Y dime –le pidió el comediante–. ¿Quién te dio la propina de mil dólares?

Contestó el otro:

–Usted.

Me habría gustado conocer a Jackie Gleason. Sabía que al final de la vida no nos queda sino lo que hemos dado a los demás.

¡Hasta mañana!...

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Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

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