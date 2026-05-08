Mirador 09/05/2026
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Me habría gustado conocer a Jackie Gleason, el gran comediante de la televisión americana.
Habrá quien diga que era un hombre generoso. Algún otro opinará que era un manirroto. Ambos tendrán razón.
Una vez Gleason le preguntó a un croupier de Las Vegas:
–¿Cuál es la propina más alta que has recibido en tu vida?
Respondió el hombre:
–Mil dólares.
Le dijo Gleason:
–Aquí tienes 2 mil. Quiero ser yo el que te ha dado la mejor propina.
El croupier tomó el dinero y lo agradeció.
–Y dime –le pidió el comediante–. ¿Quién te dio la propina de mil dólares?
Contestó el otro:
–Usted.
Me habría gustado conocer a Jackie Gleason. Sabía que al final de la vida no nos queda sino lo que hemos dado a los demás.
¡Hasta mañana!...