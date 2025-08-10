Mirador 10/08/2025
/ 10 agosto 2025
HISTORIAS DE LA CREACIÓN DEL MUNDO
El elefante le preguntó al Señor:
–¿Por qué me hiciste tan grande?
El microbio le preguntó al Señor:
–¿Por qué me hiciste tan pequeño?
Aquel planeta le preguntó al Señor:
–¿Por qué me hiciste tan frío?
El Sol le preguntó al Señor:
–¿Por qué me hiciste tan caliente?
El Señor le preguntó al Espíritu:
–¿Por qué no le doy gusto a nadie?
El Espíritu le preguntó al Señor:
–¿Por qué quisiste ser Dios?
¡Hasta mañana!...