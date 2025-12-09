Mirador 10/12/2025

Este amigo con el que tomo la copa –varias– los martes por la noche dijo ayer:

–Reconozco que soy intolerante, pero procuro practicar mi intolerancia tolerantemente.

Citó en seguida la frase de Paul Claudel , escritor francés de inspiración católica:

–¿Tolerancia? ¡Para eso hay zonas!

Yo le sirvo otra copa, pues el buen vino, cuando se bebe bien, incita a la benevolencia, y pienso que mi amigo está a punto de decir algo de lo cual me arrepentiré después. En efecto, dice esto:

–Me tachas de radical, y sí lo soy. Ser radical es estar en la raíz. Ahí estoy yo. Tú, en cambio, te andas por las ramas.

Ahora me sirvo yo una copa. Cuando trato con mi amigo necesito siempre algo que me incite a la benevolencia.

¡Hasta mañana!...