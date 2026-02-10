Mirador 11/02/2026

+ Seguir en Seguir en Google
Opinión
/ 10 febrero 2026
    Mirador 11/02/2026

Cuando oigo hablar a mi amigo acerca de ese cinismo realista no sé decir si es cínico o práctico

Este amigo mío con el que tomo la copa –varias– los martes por la noche sostiene la idea de que hay una forma de cinismo realista que nos libra de caer en la santurronería. Pone varios ejemplos. La antigua copla ibérica: “Vinieron los sarracenos / y nos molieron a palos, / que Dios ayuda a los malos / cuando son más que los buenos”. El pragmático dicho: “Hágase el milagro y hágalo el diablo”. La dubitativa exclamación del campesino que vio la imagen de bulto de San Sebastián, casi desnudo ante los sayones que lo asaeteaban: “¿Cómo que es santo San Sebas, cuando ni calzones tiene?”. La desfachatada sentencia según la cual “El que peca y reza empata”.

Cuando oigo hablar a mi amigo acerca de ese cinismo realista no sé decir si es cínico o práctico. Para iluminarme bebo otra copa de vino. Mis venas se iluminan, pero mi cerebro no. Y en estos momentos prefiero tener iluminadas las venas antes que el cerebro. Quizás eso es también realismo cínico.

¡Hasta mañana!...

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Opinión
Mirador
Reflexiones

Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Ricardo Trevilla explicó que el permiso expedido es para utilizar ametralladoras de los calibres 7.62 y 5.56.

Autoriza Defensa a Coahuila usar armas de uso exclusivo del Ejército
La medida aplicará a materiales como PET, vidrio, aluminio y otros de alto impacto ambiental.

SEMA Coahuila busca que empresas productoras de pet (y otros materiales) confinen los desechos de sus usuarios
El incendio se extendió hasta un arroyo cercano.

Pandilleros incendian tejabán por disputa de predios, en Saltillo
Bad Bunny: Héroe internacional

Bad Bunny: Héroe internacional
Mano amiga

Mano amiga
true

Bad Bunny: Un mensaje de paz que contrasta con el divisionismo de Trump
true

POLITICÓN: ¿Apertura o simulación? Movimiento Ciudadano en Coahuila abre ‘casting’ de candidaturas ciudadanas
La SICT considera importante la conectividad interna en un proyecto de la talla del tren de pasajeros.

SICT: tren de pasajeros tendrá más viajes Saltillo-Monterrey; obra arranca ‘en próximos días’