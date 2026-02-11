Mirador 12/02/2026

Se cumplen 110 años de la invención del Technicolor , sistema que puso en las películas la magia del color. El nombre fue homenaje que uno de sus creadores, Herbert Kalmus , rindió a su alma mater, el Instituto Tecnológico de Massachusetts .

Walt Disney es considerado uno de los primeros cineastas en usar el Technicolor. Su cortometraje “ Flowers and Trees ”, hecho a todo color, fue el primero en ganar el Oscar instituido para premiar las películas pertenecientes a ese género.

El Technicolor se volvió obligado en el cine. Sin él no podríamos concebir producciones inmortales como “El Mago de Oz”, “Ben-Hur” y “Lo que el Viento se Llevó”.

Todo esto viene a cuento a propósito del mensaje que me envió ayer un lector. En él me dice: “Otros escriben en blanco y negro. Usted escribe en Technicolor”.

No sé si eso sea un elogio o un reproche.

En cualquiera de los casos seguiré escribiendo como escribo.

Es la única forma en la que sé escribir.

¡Hasta mañana!...