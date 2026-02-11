Mirador 12/02/2026

    Mirador 12/02/2026
    FREEPIK

‘Otros escriben en blanco y negro. Usted escribe en Technicolor’

Se cumplen 110 años de la invención del Technicolor, sistema que puso en las películas la magia del color. El nombre fue homenaje que uno de sus creadores, Herbert Kalmus, rindió a su alma mater, el Instituto Tecnológico de Massachusetts.

Walt Disney es considerado uno de los primeros cineastas en usar el Technicolor. Su cortometraje “Flowers and Trees”, hecho a todo color, fue el primero en ganar el Oscar instituido para premiar las películas pertenecientes a ese género.

El Technicolor se volvió obligado en el cine. Sin él no podríamos concebir producciones inmortales como “El Mago de Oz”, “Ben-Hur” y “Lo que el Viento se Llevó”.

Todo esto viene a cuento a propósito del mensaje que me envió ayer un lector. En él me dice: “Otros escriben en blanco y negro. Usted escribe en Technicolor”.

No sé si eso sea un elogio o un reproche.

En cualquiera de los casos seguiré escribiendo como escribo.

Es la única forma en la que sé escribir.

¡Hasta mañana!...

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

