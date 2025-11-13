Mirador 13/11/2025

Este amigo mío con el que tomo la copa –varias– los martes por la noche me dice escanciando el vino al comienzo de nuestra reunión:

–Nunc bibamus.

Eso en latín significa: “Y ahora bebamos”. La frase suena como si alguien dijera: “Y ahora vivamos”. Quizá por eso declaraba uno: “Recordar es beber”.

Comenta mi amigo:

–El arte del vino consiste en no abusar de él. Que tú lo tomes, en vez de que él te tome a ti. Embriagarse es hacer ofensa al vino.

Le digo:

–Estás moralizando.

Responde:

–Me doy cuenta. Debe ser cosa de la edad.

Alzo mi copa y repito:

–Nunc bibamus.

¡Hasta mañana!...