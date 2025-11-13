Mirador 13/11/2025
Este amigo mío con el que tomo la copa –varias– los martes por la noche me dice escanciando el vino al comienzo de nuestra reunión:
–Nunc bibamus.
Eso en latín significa: “Y ahora bebamos”. La frase suena como si alguien dijera: “Y ahora vivamos”. Quizá por eso declaraba uno: “Recordar es beber”.
Comenta mi amigo:
–El arte del vino consiste en no abusar de él. Que tú lo tomes, en vez de que él te tome a ti. Embriagarse es hacer ofensa al vino.
Le digo:
–Estás moralizando.
Responde:
–Me doy cuenta. Debe ser cosa de la edad.
Alzo mi copa y repito:
–Nunc bibamus.
¡Hasta mañana!...