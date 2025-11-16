Mirador 16/11/2025

16 noviembre 2025
    Mirador 16/11/2025

La esposa de Noé le dijo:

–Ya deja de trabajar en esa estúpida arca y métete a la casa. Parece que va a llover.

Un amigo de Lot le dijo:

–Tu mujer quedó convertida en estatua de sal.

–¡Magnífico! –se alegró Lot–. ¡La sal se está vendiendo a muy buen precio!

La mama de Isaac le comentó:

–Milagro del Señor fue que tu padre viera una oveja enredada en una zarza. Jehová le dijo que matara a la oveja en vez de asesinarte a ti.

–Ningún milagro –respondió el muchacho, hosco–. La oveja se enredó sola, y si no hubiera yo tomado clases de ventriloquía mi papá me habría degollado.

¡Hasta mañana!...

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

