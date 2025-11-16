Mirador 16/11/2025
La esposa de Noé le dijo:
–Ya deja de trabajar en esa estúpida arca y métete a la casa. Parece que va a llover.
Un amigo de Lot le dijo:
–Tu mujer quedó convertida en estatua de sal.
–¡Magnífico! –se alegró Lot–. ¡La sal se está vendiendo a muy buen precio!
La mama de Isaac le comentó:
–Milagro del Señor fue que tu padre viera una oveja enredada en una zarza. Jehová le dijo que matara a la oveja en vez de asesinarte a ti.
–Ningún milagro –respondió el muchacho, hosco–. La oveja se enredó sola, y si no hubiera yo tomado clases de ventriloquía mi papá me habría degollado.
¡Hasta mañana!...