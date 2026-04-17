Mirador 18/04/2026

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/ 17 abril 2026
    Mirador 18/04/2026

En los vastos aposentos de la casona de Ábrego deambula por las noches el espectro de Luisita de la Peña y Dávila.

No casó nunca, de ahí lo de Luisita. Si hubiese casado habría sido doña Luisa. Cosas de aquellos tiempos.

En su ir y venir por las habitaciones el fantasma repite una sola palabra:

–Doro... Doro...

Así era llamado Heliodoro, el caballerango de la hacienda. Luisita estaba enamorada de él, y él de ella, pero jamás pudieron ni siquiera tomarse de la mano, por la diferencia de su condición social. El padre y los hermanos de ella la habrían quizá matado de haber sabido lo de su amor por aquel a quien veían como peón.

La gente dice que en la bodega grande se aparece un fantasma que va repitiendo un nombre de mujer: Luisita.

¡Hasta mañana!...

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Opinión

Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En los primeros cuatro meses del año se ha reportado mayor actividad sísmica con episodios de mayor intensidad.

Coahuila: Se dispara 150% la actividad sísmica en el inicio de 2026
true

AICM: AMLO lo dejó hecho una calamidad

true

Coahuila: Fracking electoral 2026
true

Nada ni nadie es para siempre
true

¿Acabó la guerra en Sinaloa?

true

y sin actividad notable
true

Mirador 17/04/2026
true

Políticas culturales líquidas: La situación del teatro de la ciudad, entre otras cosas