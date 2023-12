Mirador 18/12/2023

Yo no entiendo a la vida.

Menos aun entiendo a su hermana, la muerte.

Hace unos meses murió un niñito de seis años, hijo de una pareja amiga de mis hijos. Sus papás le hicieron la fiesta de Navidad en julio, y fingieron felicidad y risas al darle los regalos que le pidió a Santa. Recientemente se le acabó la vida a un joven esposo que no llegaba a los 40 años de edad, padre de dos pequeñitos que no entienden por qué su papá no llega ya en la noche a contarles los cuentos en la cama.

Pienso que no son días éstos para estar tristes.

Pero sucede que todos los días pueden ser días para estar tristes, pues ni la vida ni la muerte tienen calendarios para la tristeza o para la alegría.

Pongámonos en manos del misterio, de ese Misterio al que llamamos Dios, y digamos de corazón la perfecta oración del cristiano:

“Hágase, Señor, tu voluntad”.

¡Hasta mañana!...