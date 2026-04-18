Mirador 19/04/2026

HISTORIAS DE LA CREACIÓN DEL MUNDO

Cuando el Señor hizo a la jirafa no tenía el cuello largo.

(La jirafa, digo, no el Señor).

Tenía el cuello corto, igual que los otros animales.

Pero la jirafa sintió la tentación de ver qué había al otro lado del alto muro que circundaba el paraíso terrenal.

Así, fue estirando el cuello, y estirándolo, y estirándolo, hasta que alcanzó a asomarse por encima de la pared.

El Señor observó lo que la jirafa había hecho. Fue hacia ella y le preguntó lleno de ansiedad:

–¿Qué hay del otro lado?

¡Hasta mañana!...